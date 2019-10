Un cabezazo de David Luiz sostiene al Arsenal en la Premier League

EFE

Un cabezazo de David Luiz fue suficiente para que el Arsenal venciera este domingo al Bournemouth en un gris partido en el Emirates Stadium (1-0).

Los de Unai Emery, que afrontaron el duelo después de golear al Standard de Lieja en Liga Europa y tras más de un mes sin perder en todas las competiciones, se impusieron con sufrimiento en Londres.

Salieron a arrollar, con Dani Ceballos como titular y con Héctor Bellerín en la grada, y consiguieron pronto su recompensa. Se quedaron primero cerca con un remate ligeramente desviado de Pierre-Emerick Aubameyang y lograron adelantarse unos instantes después.

Un córner lanzado por Nicolás Pepé lo remató Luiz en el primer palo y firmó su primer tanto con la camiseta del Arsenal.

Los 'Gunners' dominaron con bastante claridad, pero apenas llevaron peligro a la meta de Aaron Ramsdale. Solo sufrieron al inicio de la segunda parte, sobre todo en una ocasión del noruego Joshua King, quien, tras regatear a Bernd Leno, fue incapaz de embocar a puerta vacía.

Uno de los grandes protagonistas de la tarde fue el ausente Mesut Özil, del que Emery ya comentó que hay otros jugadores que se merecen más que él estar en el equipo.

FULL-TIME Arsenal 1-0 AFC Bournemouth



David Luiz’s early header is enough to send the Gunners up to 3rd in the #PL#ARSBOU pic.twitter.com/1TLwsq5vzb