Trent Alexander-Arnold se perderá la Eurocopa por lesión

EFE

El lateral de la selección inglesa Trent Alexander-Arnold, jugador del Liverpool, se perderá la fase final de la Eurocopa como consecuencia de la lesión que se produjo en un muslo durante el encuentro amistoso que enfrentó el miércoles al conjunto inglés con Austria.

Gutted for you, @TrentAA.



Wishing you a speedy recovery! 💪