Martino analiza la final de la Copa Oro

EFE

El entrenador argentino Gerardo "Tata" Martino, se mostró feliz por haber conseguido con México el título de la decimoquinta edición de la Copa Oro de la Concacaf al vencer en la final por 1-0 a la de Estados Unidos y sobre todo por el estilo de juego que el equipo desarrolló en el campo.



"Estoy feliz por el resultado, el título, pero lo que si tengo también muy claro es que aunque no hubiésemos ganado frente a Estados Unidos, no hubiese sido modificado nada de cara al futuro", declaró Martino, quien en apenas seis meses al frente del equipo nacional de México ya tiene en su haber el primer título que ha logrado en un torneo de selecciones como profesional.

Gerardo Martino habla con los medios tras la victoria por 1-0 ante Estados Unidos que le dio el octavo título de #GoldCup a @miseleccionmx



Conferencia de Prensa Completa 👇🏻 https://t.co/2B9ZV7COMq#MEXvUSA #GoldCupFinal #GoldCup2019 #ThisIsOurs #EstoEsNuestro — Gold Cup 2019 (@GoldCup) July 8, 2019

Martino, que había dirigido anteriormente a las selecciones de Paraguay y Argentina, perdió tres finales de la Copa América.



La primera con el combinado nacional de Paraguay y las otras dos con el de Argentina.



Algo que le hacía una gran ilusión y lo dejaba contento después de las derrotas que había sufrido en la competición internacional, pero que al final era algo personal que no tenía mayor trascendencia y que para nada le había quitado o puesto mayor presión a su labor.

🎙 "Considero que vamos por un buen camino y no solo lo digo por el resultado de hoy".



🗣 Gerardo Martino.#GoldCup2019 | #FMFporNuestroFútbol — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2019

"Conseguir la victoria siempre es algo positivo y te llena de satisfacción, pero para nosotros en este nuevo proceso tiene un significa especial porque nos ha demostrado que vamos por el buen camino y por lo tanto, al margen el resultado final estoy muy contento", destacó Martino. "A pesar que no jugamos bien en la primera parte, mi planteamiento no cambió en la segunda, porque confiaba en los jugadores".



Martino reiteró lo que ya había dicho en anteriores ruedas de prensa, que su proyecto es a largo plazo y por lo tanto no iba a depender del resultado final de la Copa Oro, el torneo más importante de la Concacaf, que México ha ganado ocho veces y el líder indiscutible, seguido de Estados Unidos con seis y Canadá, que tiene uno.

🎙 "El proceso de recambio generacional es lógico, torneos como este le irán dando experiencia a nuestros jugadores más jóvenes".



🗣 Gerardo Martino.#GoldCup2019 | #FMFporNuestroFútbol — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2019

"Era nuestro objetivo ganarla, lo conseguimos, pero si hubiésemos perdido todo el planteamiento que tenemos de trabajo no se hubiese tocado", subrayó Martino. "Hicimos un buen partido".



Martino destacó que el equipo en la segunda parte tuvo mucha más fluidez en el manejo de la pelota, con mayor presión en el medio campo y ahí estuvo la clave de haber dado la vuelta a la historia del partido.



"Quitamos dos o tres pelotas decisivas y luego solucionados el problema de los balones largos, alternamos posiciones con Uriel Antuna y Rodolfo Pizarro y eso nos ayudó muchísimo", analizó Martino. "Acertamos en nuestro planteamiento".



A pesar del triunfo la interrogante sobre cual será el futuro de la selección con los jugadores que no llegaron a competir a la Copa Oro por distintos motivos, Martino reiteró que las puertas estaban abiertas a todos ellos y que eso ayudaría al equipo a ser mejor.



"Hoy tuvimos a dos jugadores que militan en el fútbol mexicano que fueron los mejores del partido, Pizarro, Gallardo y por supuesto Jonathan dos Santos con su gran gol", valoró Martíno. "Lo que tenemos que tener es convicción con la idea que queremos desarrollar y hoy en el primer tiempo lo hicimos regular y el segundo muy bien".



Lo anterior para Martino significa que deben seguir por el mismo camino, al margen del resultado final que fue bueno, pero que lo que cuenta es el proyecto.



"El recambio que vamos haciendo es válido, todos estamos unidos entorno al proyecto que queremos desarrollar, pero como dije en la rueda de prensa anterior al partido, cuando tengamos a todos los jugadores que pueden llegar a la selección seremos mejores", subrayó Martino. "Pero ahora estoy muy contento con todos con los que hemos trabajado".



Martino concluyó que ahora había que celebrar la victoria, que tenía mayor valor porque lo lograron ante un gran rival, pero que luego tocaba pensar en la siguiente fase de trabajo con la selección.



"Hemos cubierto nuestros primeros seis meses de manera positiva, pero ahora llega el comenzar a trabajar a un más duro el segundo semestre, donde tendremos dos partidos amistosos y otros del nuevo torneo que se ha formado", adelantó Martino. "Ahora lo haremos con mayor confianza y viendo que el trabajo ha sido bueno".