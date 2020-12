Lucy Bronze, elegida mejor jugadora de 2020

EFE

Lucy Bronze, actual defensa del Manchester City y de la selección inglesa, ha sido galardonada con el premio The Best de la FIFA a la mejor jugadora de 2020.

Bronze, de 29 años, militó las últimas campañas en el Olympique Lyon. Fue una de las artífices para que el cuadro galo consiguiera, además de los títulos domésticos, su quinta 'Champions' consecutiva.

El pasado año fue tercera en ese galardón tras las estadounidenses Megan Rapinoe y Alex Morgan.

En esta ocasión ha sido elegida por delante de la danesa Pernille Harder, delantera del Chelsea que las anteriores campañas militó en el Wolfsburgo, y de su excompañera Wendie Renard, capitana del Olympique Lyon.

