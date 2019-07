Las jóvenes estrellas del Valencia ya brillan en el panorama internacional

EFE



El Valencia mira con desbordante optimismo su futuro tras las exhibiciones de este verano, con sus respectivas selecciones, de las jóvenes estrellas que atesora en su plantilla y que han irrumpido con fuerza en el panorama futbolístico internacional.



Así, futbolistas como Ferran Torres (19 años), Kang In Lee (18), Carlos Soler (22), Manu Vallejo (22), Gonçalo Guedes (22) y Hugo Guillamón (19) han conseguido no solo aumentar su palmarés, siendo decisivos con sus selecciones, sino brillar con luz propia.



La exhibición de Ferran Torres con la selección española en la consecución del título del Europeo sub-19, donde fue el autor de los dos goles de la final ante Portugal, y el jugador más destacado del torneo ha supuesto la guinda de un verano lleno de éxitos para los jugadores más jóvenes del Valencia que están llamados a marcar una época dorada en el club de Mestalla.



El extremo valenciano ha sido el líder de la selección dirigida por Santi Denia y sus actuaciones tanto en la semifinal ante Francia como en la final han confirmado las expectativas generadas por un futbolista que la pasada temporada ya disputó un total de 37 partidos oficiales con el Valencia CF.



Junto a Ferran, el Valencia ha contado con otro activo en las formaciones titulares del combinado nacional sub-19 como ha sido Hugo Guillamón, quien ha formado pareja en el eje de la defensa con Eric García, aunque todavía no ha dado el salto al primer equipo.



La actuación de Ferran es un éxito más que se une este verano a las brillantes actuaciones anteriores de Kang In Lee con la selección de Corea del Sur en el Mundial sub-20, la de Carlos Soler con la selección española sub-21 o la de Gonçalo Guedes con la absoluta de Portugal en la Liga de las Naciones de la UEFA.



Kang In, a pesar de contar con tan solo 18 años, fue elegido el mejor jugador del Mundial sub-20 celebrado en Polonia, en el que el talentoso jugador surcoreano exhibió un nivel de juego brillante con el que deslumbró en un torneo en el que se midió a jugadores de mayor edad.



El centrocampista criado en la cantera valencianista fue el líder indiscutible de la selección asiática a la que llevó hasta la final, en la que marcó un gol, aunque no pudieron superar en la final a Ucrania.



Carlos Soler también aumentó su palmarés este verano tras ganar el Europeo sub-21 y aunque perdió la titularidad con la que empezó el torneo, fue uno de los jugadores fundamentales de la selección española dirigida por Luis de la Fuente.



Además de Carlos Soler, otro valencianista de nuevo cuño como Manu Vallejo también fue partícipe del éxito de la sub-21, aunque su participación fue menor en el torneo.



Guedes, el fichaje más caro en la historia del club, comenzó el camino de éxitos para los jóvenes talentos valencianistas al conquistar la primera edición de la Liga de las Naciones con Portugal y ser además el autor del gol que dio el título a la selección lusa en la final ante Holanda.



Ante esta tesitura, el Valencia y sus aficionados se ilusionan pues saben que tiene entre manos a futbolistas llamados a marcar una época en el fútbol.



Sin embargo el presente y el futuro a corto plazo no es el mismo para unos y otros. Jugadores como Guedes o Carlos Soler son ya fijos en los esquemas de Marcelino García Toral, mientras que otros como Ferran buscan cada vez un mayor protagonismo. De hecho, tras la final el extremo de Foios aseguraba a EFE que "ahora llego lleno de confianza, con buen ritmo, y voy a luchar por tener un sitio y hacerme titular en el Valencia".



Una de las grandes incógnitas es la de Kang In, quien ascendió al primer equipo el pasado invierno, aunque el club se debate entre mantenerlo en la primera plantilla o cederlo a otro club de Primera para que disfrute de un mayor números de minutos de juego y no cortar su espectacular progresión.



Una situación similar vive Manu Vallejo, quien tras llegar al club este verano procedente del Cádiz debe aprovechar la pretemporada para convencer al técnico de que puede ser el cuarto delantero de la plantilla, ya que en caso contrario podría salir cedido.



El único que no tiene opciones en el primer equipo es Hugo Guillamón, quien seguirá de momento en el equipo filial a la espera de poder dar el salto.