La cadena “Fox Sports” aparta una semana a Marco Van Basten por una proclama nazi

EFE

La cadena de televisión “Fox Sports” anunció este lunes que el exfutbolista Marco van Basten no participará la próxima semana en el programa “De Eretribune”, donde trabaja habitualmente como analista, por una broma hecha el pasado sábado que incluía una proclama nazi.

El canal donará al Instituto de Estudios de Guerras, Holocausto y Genocidio, con sede en Amsterdam, la cantidad económica que normalmente le correspondería al exseleccionador por su intervención semanal en el programa.

“Lo que sucedió fue estúpido e inapropiado y “Fox Sports” se distancia de lo que Marco van Basten dijo el sábado”, aseguró en un comunicado la cadena, que rechazó despedir al exfutbolista de forma definitiva.

“Fox Sports” sigue apoyando la colaboración con Marco van Basten y le da la bienvenida al programa “De Eretribune” el próximo sábado 7 de diciembre”, añadió el canal.

El anuncio se produce dos días después de que un micrófono abierto cazara al exfutbolista diciendo la proclama nazi “Sieg Heil” ('Salve, viva, eterna victoria'), utilizada por el Tercer Reich.

Marco van Basten said ‘Sieg Heil’ after an interview with German coach Frank Wormuth of Heracles. Van Basten already apologized for his ‘joke’. #football #eredivisie pic.twitter.com/Pb9LhiWe9j