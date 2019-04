El fútbol europeo arropa a Moise Kean tras nuevo caso de racismo en Cagliari

I support every fight against racism, we’re all equal. Bravi italiani svegliatevi, non potete lasciare un piccolo gruppo razzista parlare per voi. @moise_kean @blaisematuidiofficiel #equalgame #respect ・・・ BIANCO + NERI ⚪️⚫️💪🏻💪🏿 #NoToRacism

A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on Apr 3, 2019 at 1:32am PDT