Copa Oro 2019: Resumen primera jornada del Grupo A

EFE



México venció 7-0 a Cuba en el segundo partido de la jornada inaugural del torneo más importante de selecciones de la Concacaf y ya es el líder del grupo.



El partido no tuvo más historia que ver como la Tricolor, que entrena el argentino Gerardo "Tata" Martino, su nuevo seleccionador, salió al cuidado césped del Rose Bowl de Pasadena (California) a mostrar toda la superioridad futbolística que posee ante un rival como el de Cuba, que fue todo lo opuesto, sin juego individual ni de equipo.

Iniciando con el pie derecho el torneo, a seguir por el mismo camino!!!🇲🇽🔝 #VamosMèxico @miseleccionmx pic.twitter.com/PC1iSVfFsG — Diego Reyes (@Diego_Reyes13) June 16, 2019



México, sin hacer nada especial, fue siempre muy superior a Cuba con dos hombres gol como el joven Uriel Antuna, de 21 años, y Raúl Jiménez que consiguieron un "hat trick" y doblete, respectivamente, y fueron los grandes protagonistas del partido.



Apenas se habían cumplido dos minutos de acción cuando Antuna, el delantero del Galaxy de Los Angeles, que milita en la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), conseguía el 1-0 y establecía lo que iba a ser la tónica del partido.



Luego Cuba tuvo el gran mérito de aguantar hasta el minuto 31 sin que le volviesen a marcar un gol, que esta vez llegó por mediación de Jiménez.



Ahí el partido ya estaba acabado, pero, primero Diego Reyes, a los 38 minutos, y luego el propio Antuna, a los 44 ponía el 4-0 en el marcador parcial con el que se llegaba al descanso.



La segunda parte fue de completo trámite para México que no hizo ningún tipo de esfuerzo, pero al minuto 64 llegaba el 5-0, esta vez obra de Jiménez, que de esta manera conseguía el doblete.



Cuba no tenía nada que aportar y ni tan siquiera pudo buscar el gol del honor, mientras que México si conseguía el 6-0 por mediación de Alexis Verga cuando se cumplía el minuto 74.



Ya si nada que ver y con el mínimo esfuerzo, México lograba el definitivo 7-0 y sería la gran figura del partido, Antuna, quien a los 80 marcaba el tercer gol en su cuenta personal y un debut en la Copa Ora de ensueño.



México, que entró a torneo con algunas interrogantes sin resolver y la ausencia de algunas figuras importantes, no pudo despejar las relacionadas con el apartado futbolístico, pero si confirmó el gran momento de forma del joven talento, Antuna, y la madurez de Jiménez, que al final fue el jugador más completo que hubo en el campo.



Antes, el partido inaugural, Canadá con doblete del joven delantero Jonathan David derrotó también por goleada de 4-0 a la de Martinica.



Canadá no tuvo ningún problema en superar a un rival inferior en todas las facetas de juego, que lo único que hizo fue correr durante los 94 minutos que duró el encuentro y al principio le permitió aguantar el marcador 0-0 hasta el minuto 33 cuando David, el joven delantero de 19 años, marcó el 1-0 en una acción individual brillante.



Ya no hubo más goles en la primera parte, aunque Canadá dispuso de varias oportunidades, pero el arquero de Martinica, Loic Chauvet, a pesar de acabar goleado, fue la gran figura de su equipo al tener siete intervenciones que evitó que el marcador fuese mayor.



Como se esperaba, en la segunda parte, Canadá, que había hecho el menor desgaste físico, comenzó a tener mayor dominio de balón y de los espacios en el campo ante la perdida de fuerza de Martinica y a los 53 minutos lograba el segundo gol también obra de David, esta vez asistido por el centrocampista Samuel Piette.



Canadá ya tenía asegurada la victoria y eso le dio tranquilidad para hacer aun mejor las cosas con el balón y crear mayor peligro con sus ataques que dejó como resultado el 3-0, gol que consiguió David Junior Hoilett al minuto 63.



Mientras que el 4-0 llegó al 67 por mediación de Scott Artield y ahí el partido se convirtió en puro tramite para ambas selecciones, Canadá ya pensando en el siguiente duelo que tendrá frente a México el próximo miércoles 19 de junio.



Martinica por su parte tendrá de rival a Cuba en el duelo de los rivales más débiles del Grupo A y en el que ambos equipos tratarán de conseguir su primer gol y también la victoria.



La nueva edición de la Copa Oro, que tiene de campeón defensor del título a Estados Unidos, cuenta con México como el gran favorito a volver a ser el "rey" de la competición de selecciones más importante que se disputa cada dos años dentro de la Concacaf.



La gran novedad en la nueva edición ha sido el incremento por primera vez de cuatro selecciones más, que ha dejado la competición con 16 selecciones nacionales por 12 que hubo en las anteriores.