Brasil remonta 1-2 a México y se corona campeón del Mundial Sub-17

EFE

La selección de Brasil, con un gol en tiempo de reposición del recién ingresado Lázaro, remontó a México por 1-2 y conquistó el cuarto título del Mundial Sub'17 de fútbol disputado en casa y, de paso, se sacó la espina de la final de Perú 2005 que había pedido ante el Tri.

Kaio Jorge, de penalti, y Lázaro convirtieron para la Canarinha, mientras que Bryan González había puesto en ventaja al Tri.

El primer campanazo de alerta en el abarrotado estadio Bizerrao de la ciudad de Gama, en el Distrito Federal de Brasilia, lo dio México con Israel Luna, quien exigió a los cinco minutos una defensa del portero local Matheus Donelli.

Luego Brasil reaccionó con una avalancha de ataques, la más clara de Peglow a los 15 minutos con un remate en el travesaño y luego con dos jugadas de peligro de Gabriel Verón que fueron atajadas por el portero mexicano Eduardo García, a la postre uno de los mejores del torneo.

Por México, en tanto, tuvo una oportunidad clara su talentoso atacante Efraín Álvarez, jugador nacido en Estados Unidos y que defiende en ese país a Los Ángeles Galaxy.

Antes de finalizar el primer tiempo, nuevamente, Gabriel Verón aproximó a la Canarinha al gol.

El segundo tiempo, en su inicio, fue una constante para Brasil en su intento desesperado por abrir el marcador y el equipo del técnico Guilherme Dalla Dea se volcó sobre la portería de García.

