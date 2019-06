Holanda le arranca pase a cuartos a Japón

EFE

Un doblete de la jugadora del Barcelona Lieke Martens, que deshizo el empate a un minuto del final al transformar un penalti, dio el triunfo ante Japón a Holanda (2-1), que se situó en los cuartos de final del Campeonato del Mundo de Francia 2019 donde se enfrentará a Italia.



El conjunto holandés acabó con el periplo del vigente subcampeón en el torneo. Japón, campeona en Alemania 2011 y segunda en la última edición, en Canadá 2015, fue superior en algunos tramos del choque pero la falta de puntería le condenó a la despedida.



Holanda ratificó su crecimiento en el fútbol femenino cuando al cuarto de hora fraguó la primera clasificación de su historia para unos cuartos de final en un Mundial.



El equipo que entrena Sarina Wiegman, que en Canadá 2015 terminó decimotercera, se adelantó en el minuto 16 cuando un córner botado por Sherida Spitse fue rematado de espuela por Lieke Martens.

Japón, que tardó en entrar en el partido pudo igualar pocos minutos después, con un remate al poste de Yuika Sugasawa después de un pase de Emi Nakajima.. Sin embargo, encontró el premio al borde del descanso el conjunto que entrena Asako Takakura cuando un pase en profundidad de Mana Iwabuchi que dejó en evidencia a la zaga europea fue aprovechado por Yui Hasegawa, que batió a la meta holandesa.



Después ya fue mejor el cuadro nipón. Holanda disponía a veces de un dominio ficticio. El peligro lo generó el subcampeón del mundo.



No tuvo puntería ni fortuna. Hina Sugita remató al larguero a falta de doce minutos y después, la portera holandesa Sari Van Veenendaal realizó un par de intervenciones decisivas.



Con el choque abocado a la prórroga llegó la acción que desniveló el partido. Un disparo de Vivianne Miedema fue repelido dentro del área por el brazo de Saki Kumagai. Martens asumió la responsabilidad desde los once metros. No falló y llevó a su equipo a los cuartos.