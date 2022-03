EFE

La selección brasileña de fútbol realizó el primero de los tres entrenamientos que tendrá antes de viajar a La Paz, donde enfrentará a Bolivia por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, solo con los once jugadores de la reserva, pues los titulares permanecieron en el gimnasio, mientras que Neymar y Vinicius viajaron a Europa.



Tras un corto pero merecido descanso después de la goleada que le endosó a Chile por 4-0, la Canarinha retomó los entrenamientos en el césped de la Granja Comary en la ciudad de Teresópolis.

Vinícius y Neymar abandonaron la concentración de la Selección Brasileña ✈



Ambos futbolistas volvieron a Europa después del partido de eliminatorias ante Chile debido a una acumulación de amonestaciones. #Qatar2022 pic.twitter.com/mWWrDvwwtb — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 27, 2022

La práctica era esperada por la prensa que buscaba identificar los posibles reemplazos de Neymar y Vinicius Junior que, por completar dos amarillas, no podrán jugar con la camiseta brasileña en La Paz.



No obstante, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' convocó solo a los once jugadores de la reserva para el entrenamiento, mientras que los titulares se dedicaron a ejercitarse en el gimnasio.



Lo que sí se confirmó es que los delanteros del PSG y del Real Madrid fueron liberados para integrarse a sus clubes y tanto Neymar como Vinicius Junior ya emprendieron vuelos rumbo a Francia y España.

Chuva de gols no treino da Seleção! ☔️⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/OpK8vsyFrD — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 27, 2022

En el entrenamiento, Tite alternó ejercicios en espacios reducidos con prácticas en zonas más amplias que incluyeron jugadas para finalizar tras remates.



Por asuntos de altitud, la delegación viajará primero a Santa Cruz de la Sierra donde pernoctará y el martes se embarcará a La Paz.



Brasil, que ya tiene asegurado su billete a Qatar, es líder invicto de las eliminatorias sudamericanas, con 42 puntos, y tiene un balance casi perfecto de trece victorias y tres empates.