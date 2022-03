EFE

El entrenador de los Tigres UANL, Miguel Herrera, pidió al seleccionador de México, el argentino Gerardo 'Tata' Martino, que deje el cargo si tiene problemas de salud y levantó la mano para sustituirlo.

"Nos brinca porque no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud se tendría que hacer a un lado, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras", dijo Herrera a la cadena ESPN, en declaraciones reproducidas este martes por los medios mexicanos.



Herrera se refirió a la ausencia de Martino en el banquillo de la selección de México el pasado domingo en el partido contra la de Honduras en San Pedro Sula.



El argentino se sometió hace algunas semanas a una cirugía de retina que le ha dejado secuelas y se tomó un descanso en el duelo ante los hondureños, que los mexicanos ganaron 0-1 para ponerse a un paso de clasificarse al Mundial de Qatar, un objetivo que pueden lograr este miércoles ante El Salvador.



Martino tiene números positivos al frente de México y, aunque el funcionamiento de la selección ha generado dudas en la eliminatoria mundialista, este miércoles debe clasificarse a Qatar y sus únicas derrotas han sido como visitante en partidos con temperaturas heladas ante Canadá y Estados Unidos.



Medios mexicanos insisten en su destitución y mencionan a Herrera como uno de los candidatos al cargo.



"Mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho gusto y orgullo, quiere decir que hago bien las cosas en donde me presento a trabajar. Mi cabeza está al cien por cien en Tigres, también lo he dicho, pero nunca le voy a decir que no a la selección", indicó el técnico mexicano.



Miguel Herrera fue seleccionador mexicano en el Mundial de Brasil 2014. Tomó las riendas del equipo antes de disputar el pase mundialista contra Nueva Zelanda y en el Mundial puso al equipo en octavos de final.



En 2015 ganó la Copa de Oro, pero su triunfo fue cuestionado porque en semifinales la selección de México fue beneficiada por un polémico penalti a última hora ante Panamá que medios locales calificaron de injusto.



Horas después, el entrenador golpeó a un periodista y fue despedido del cargo.



En el torneo Apertura 2021, Herrera puso a los Tigres en la semifinal y en el presente Clausura tiene al equipo en el segundo lugar, a dos puntos del líder Pachuca.