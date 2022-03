GOAL! The United States take the lead against Panama thanks to a Christian Pulisic penalty.

-

¡GOL! Estados Unidos toma la ventaja en el marcador gracias a un penalti de Christian Pulisic.



⏱️ 16' 🇺🇸 1 vs 🇵🇦 0 #CWCQ pic.twitter.com/XhWmAVhkO2