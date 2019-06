Los favoritos de los cuartos de final de la Copa América

Catalina Uribe

La fase de grupos de la Copa América Brasil 2019 llegó a su fin y llegó el momento de la verdad en el torneo de selecciones más antiguo del mundo, en el que Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Venezuela, Chile, Perú y Paraguay siguen en contienda.

Pero, ¿quiénes llegan mejor y quiénes tienen opciones casi nulas de avanzar en el campeonato?

En la llave en la que se enfrentarán Brasil y Paraguay, sin duda alguna la balanza se inclina a favor de los anfitriones, que después de un inicio algo dubitativo ante Bolivia y sobre todo ante Venezuela, mostró su mejor versión en su duelo ante Perú, el cual le devolvió su estatus de favorito, así como el liderato del Grupo A.

Por su parte, los guaraníes son el equipo más débil en esta fase, a la cual llegaron gracias a que Ecuador y Japón igualaron en la última jornada, lo que le permitió ser el segundo mejor tercero del torneo. Sin embargo, nunca mostraron mucho juego ni tampoco lograron ganar en la fase de grupos, sumando un empate ante Qatar, otro con Argentina y cayendo en la última fecha con Colombia, por lo que es muy probable que la Canarinha no tenga problemas para superarlos.

En el duelo entre Argentina y Venezuela, es difícil escoger un favorito, pues aunque la historia está a favor de la Albiceleste, el presente de la Vinotinto es más prometedor, como se vio en la fase de grupos. Mientras los argentinos sufrieron una dura derrota ante Colombia en su debut, lograron un discreto empate con Paraguay y sólo mostraron una mejor cara en su triunfo ante Qatar, los venezolanos lograron dos empates, incluido uno histórico ante Brasil y cerraron con un contundente triunfo ante Bolivia.

Por eso, esta llave es de pronóstico reservado, y si yo fuera Argentina no me confiaría, porque Venezuela podría darles una sorpresa y dejarlos fuera del torneo antes de lo planeado. Sin embargo, este partido podría ser el despertar de Lionel Messi en este torneo, por lo cual no es nada fácil escoger a un ganador en este duelo.

Sin duda alguna, el emparejamiento más atractivo de estos cuartos de final es el que enfrentará a Colombia y a Chile. Más allá de mi opinión como hincha, creo que los Cafeteros son el equipo más consistente de esta Copa América, como lo demuestra su campaña perfecta con sus victorias ante la Albiceleste, Qatar y Paraguay en el Grupo B, a lo que se suma su solidez defensiva pues, junto con Brasil, son las únicas selecciones que terminaron la fase previa sin recibir goles. Pero la Roja no es precisamente una ‘perita en dulce’, a pesar de haber perdido en la última jornada con Uruguay, les jugaron un gran partido, además de haber mostrado un muy buen nivel en sus juegos ganados ante Japón y Ecuador.

Aunque ambos equipos llegan en un muy buen nivel, escojo a los colombianos como mis favoritos, pues sin duda llegan como el mejor equipo de este torneo, por lo que incluso me atrevo a decir en este momento que son mis principales candidatos para levantar el trofeo el próximo 7 de julio. Sin embargo, ellos no pueden menospreciar el talento de los chilenos que, si se descuidan, les pueden aguar la fiesta.

La última llave enfrentará a Uruguay y Perú, en un duelo en el que los charrúas surgen como favoritos, luego de vencer con contundencia a Ecuador, empatar con Japón y cerrar la fase de grupos con un triunfo clave sobre Chile, que no sólo selló su clasificación, sino que lo dejó como líder del Grupo C.

Por su parte, los incas no tuvieron un camino fácil para llegar hasta aquí, pues aunque llevaban un buen camino tras empatar con Venezuela y vencer a Bolivia, una goleada de Brasil estuvo a punto de dejarlo fuera de los cuartos, pero una conjunción de resultados les permitió clasificar como el mejor tercero.

En síntesis, Colombia, Brasil y Uruguay aparecen como favoritos para ser semifinalistas de la Copa América Brasil 2019, en especial los cafeteros, que se destacaron como el mejor equipo de la fase de grupos. En lo que se refiere a Argentina y Venezuela, es una llave con pronóstico reservado, en la que cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver como termina la historia y el 29 de junio sabremos qué tan acertadas fueron estas predicciones.