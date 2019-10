EFE

LaLiga confirmó este jueves que va a ejercitar las acciones judiciales y administrativas pertinentes, ante los órganos competentes, sin solicitar medidas cautelares, contra la decisión del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de fijar el 18 de diciembre como fecha del Barcelona-Real Madrid aplazado por la situación en Cataluña.

En un comunicado, LaLiga aseguró que esta decisión causa "un daño irreparable al fútbol español", por lo que "en defensa de los derechos de los clubes y SADs afiliados exigirá las responsabilidades que en Derecho corresponda a las instituciones y personas intervinientes en la misma".

Tras recordar que fue de ella de quien partió la iniciativa de que el partido no se jugara el sábado 26 de octubre, ante la "grave situación de orden público en que se encontraba Cataluña", la patronal explicó los motivos por los que no comparte la decisión del Comité de Competición, como el hecho de que la primera fecha material en la que ambos clubes pueden jugar el partido es el 4 de diciembre y no el 18.

LaLiga justificó su motivo para no pedir medidas cautelares, "ya que el tiempo procesal de la tramitación de las mismas generaría una incertidumbre en los aficionados de España y de todo el mundo", que disfrutan la competición "a través de más de cien operadores de televisión nacionales e internacionales en más de ciento ochenta países, como consecuencia de posponer en el tiempo, aún más, la fecha segura de la celebración de este partido emblema de LaLiga".

El clásico del fútbol español, que se debía disputar este sábado a las 13.00 horas en el Camp Nou, fue aplazado por el Comité de Competición de la Federación Española al concurrir "circunstancias excepcionales" por los disturbios que se produjeron en Barcelona tras la sentencia del juicio del "procés",que ha decretado penas de cárcel para los líderes independentistas.

La decisión del Comité se produjo tras el analizar las propuestas de ambos clubes, a los que invitó a ponerse de acuerdo en una fecha y que coincidieron en señalar el 18 de diciembre, y las alegaciones formuladas por LaLiga, que primero sugirió el 7 de diciembre y, finalmente, se decanta por el 7 de diciembre.