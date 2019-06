El Clásico Real Madrid vs. Barcelona en los pronósticos del Amo del Gol

Mauricio S. Fonseca

Los ojos del Mundo estarán por un par de horas en el Santiago Bernabéu para observar el tercer Clásico en 25 días. De momento está serie corta le pertenece al Barcelona, que a pesar de empatar en el primero de los tres duelos en casa, supo eliminar al Madrid de la Copa del Rey con un triunfo en suelo merengue en el segundo de los juegos y ahora, que vamos por el tercero, LaLiga puede quedar sentenciado con otro resultado positivo del cuadro blaugrana.

Vamos con los pronósticos en esta edición especial del Amo del Gol en El Clásico.

Real Madrid vs. Barcelona – Sábado 2 de marzo 2:30pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

En esta serie de tres juegos en menos de un mes, de momento se han marcado cinco goles en los dos duelos de Copa, pero en los últimos cinco partidos por LaLiga entre estos dos equipos se han hecho 20 goles, un promedio altísimo de cuatro por encuentro. La cuota goleadora en el Barcelona se mantiene, Messi y Suárez siguen produciendo anotaciones y los Dembéle, Coutinho y Rakitic son siempre buenos acompañantes, de garantía. La pregunta es quién en el Madrid podrá dar un paso adelante y levantar la mano para mantener este tremendo promedio en esta nueva versión del Clásico.

Las noticias no son alentadoras para el Madrid, que en dos de los más recientes cuatro juegos en el Bernabéu por LaLiga ha perdido. A la inesperada victoria del Girona hace dos jornadas hay que sumarle el descalabro ante la Real Sociedad cuando comenzaba el año y aunque esto es un Clásico y todo lo pasado contra otros equipos debe tomarse en consideración hay también que tomarlo con alguna reserva.

El primer pronóstico aunque parezca el más lógico, no se logró cumplir en el duelo de Copa que dejó fuera al Madrid pero que hay más de 2.5 goles y ambos anotan debe cuadrar con facilidad, sobre todo teniendo en cuenta el último resultado donde el Madrid no pudo hacer gol, se ve muy difícil que en dos partidos seguidos no consiga marcarle al Barcelona, más con todas las ocasiones que dispuso.

Barcelona es el mejor visitante en LaLiga, tiene un promedio superior a dos goles en cada salida esta temporada y solo tienen una derrota a domicilio y en el Bernabéu, el récord del cuadro culé es inmejorable, siete de los últimos diez juegos contra el Madrid en la casa blanca han sido victorias blaugranas, anotando tres o más goles en las últimas tres presentaciones en la cancha merengue.

Sin Nacho, quien fue expulsado ante el Levante, y probablemente sin Varane, el lado izquierdo del Barcelona puede ser la clave en el partido. El segundo pronóstico será que el Barcelona no pierde en el Bernabéu, que gana o empata. Para la situación en la vienen los dos equipos es casi un golpe definitivo para LaLiga si el Barcelona logra salir intacto de la casa del Madrid. No perder significaría quedar a nueve u once puntos del Real Madrid con 12 partidos por jugar, muchos puntos por disputar, sí, pero el margen sería tan amplio que se necesitarían más de cuatro derrotas del Barcelona en esos juegos para que el cuadro merengue volviera a meterse en carrera.

El otro punto a recalcar es que en cuatro de los últimos cinco juegos de Liga entre ambos ha existido al menos una tarjeta roja. El roce constante y haber tenido que verse las caras en tan seguido en un periodo de tiempo tan corto aumenta las posibilidades de que volvamos a ver una expulsión. El tercer pronóstico es ese, que hay una tarjeta roja en el partido.