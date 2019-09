Diario del lunes: Las semanas de los atormentados y resucitados del fútbol

Diario del lunes

Zidane hoy es héroe, apenas días después de su repaso táctico en Paris, pero nos preguntamos, ¿quienes son los culpables ahora de la resurrección de un equipo que parecía roto?



Por otro lado Diego Simeones vuelve a sustituir a la nueva esperanza colchonera Joao Felix, enviando un mensaje claro de que el no se casa con nadie, ¿tendrá cómo revertir y no dejar asomar la crisis que toca la casa blanquirroja?







Y la hora de responder por parte de Ernesto Valverde ha llegado, dos fichajes que superan los €120, aún no devuelven la esperanza de Champions al equipo culé. Para el técnico azulgrana no será la mejor de las semanas y para “El diario del Lunes” el final asoma desde la distancia...

¿Qué es El diario del lunes?

El Diario del Lunes, es un resumen de lo ocurrido durante la anterior semana en el mundo del deporte, una charla amena entre tres periodistas y corresponsales en el lugar de los hechos, un espacio más para el debate distendido y ameno, respetando opiniones de todos los implicados, pero objetivo y sincero.

