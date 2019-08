MotoGP Communications



El Campeonato del Mundo de motociclismo vuelve a la carga este fin de semana tras el parón estival con motivo de la décima cita de la temporada, el Gran Premio Monster Energy de la República Checa que se celebra en el circuito de Brno.



Para seguir al detalle todas las sesiones que integrarán la décima cita del calendariote recomendamos seguir el programa del evento con todo el horario completo para que no te pierdas ningún detalle de la cita que se celebra en el trazado checo.



Sábado

Moto3 Qualifying 1 & 2 | 6:25AM ET

MotoGP Free Practice 4 | 7:25AM ET

MotoGP Qualifying 1 & 2 | 8:05AM ET

Moto2 Qualifying 1 & 2 | 9:00AM ET



Domingo

Moto3 Race | 5:00AM ET

Moto2 Race | 6:20AM ET

MotoGP Race | 8:00AM ET



