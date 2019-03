La polémica de Ducati

MotoGP Communications

La polémica por la última pieza que lucieron tanto Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci (Mission Winnow Ducati) como Jack Miller (Alma Pramac Racing) en su DesmosediciGP durante el Gran Premio VisitQatar ha marcado buena parte de la actualidad de los últimos días en MotoGP™. Es por eso que motogp.com ha querido aprovechar la ocasión para saber, de primera mano, la opinión del Director General de Ducati, Gigi Dall'Igna.

Ahora hay que esperar al Tribunal de Apelación de la FIM. ¿Te sorprendió?

Estamos un poco perplejos, especialmente por cómo sucedió todo esto. Antes de la carrera en Qatar, todas las discusiones sobre el reglamento, y ha habido muchas, siempre se han resuelto ya sea dentro de la MSMA o involucrando en la MSMA al Director Técnico del Campeonato. Es la primera vez que algunos equipos deciden presentar una reclamación contra otro por una duda técnica. Esto marca una clara diferencia con respecto al pasado, una diferencia negativa. El Director Técnico del Campeonato ya expresó su postura y es el único, según el reglamento, que puede decidir si algo montado en la moto es legal o no. Se corre el riesgo de que esto se convierta en 'un Far West en el que también mataron al sheriff'. Hay peligro de recurrir en todas las carreras.

¿Los cuatro constructores cuestionaron el trabajo del Panel de Comisarios, quitándole así poder a este cuerpo legal?

Sí, obviamente. En primer lugar, pusieron en duda al Director Técnico y luego, al Panel de comisarios, al recurrir inmediatamente cuando su reclamación fue rechazada. Esto transmite la idea de una total falta de confianza en el trabajo de la Federación.

¿Qué espera del Tribunal de Apelación de la FIM?

Estamos seguros de que nuestro trabajo cumple perfectamente con las normas técnicas. Estamos convencidos y confiamos en que en la apelación también se verá que tenemos razón.





Con Honda hubo una buena relación en 2018, ¿por qué este cambio de actitud?

"Hasta Qatar nuestra relación con Honda siempre ha sido correcta. Siempre que había un problema, se debatía en los lugares indicados para ello: en las reuniones de la MSMA o de la MSMA con el Director Técnico del campeonato. Para nosotros esta es la forma correcta de tratar los problemas entre constructores. Obviamente, en Qatar estos cuatro constructores decidieron cambiar su forma de actuar y lo que más nos sorprende es el comportamiento de Honda, que, con nosotros y Yamaha, es uno de los 'padres fundadores' del campeonato, porque siempre ha participado desde el inicio de la era de los cuatro tiempos en 2003, y ahora ha decidido cambiar su postura, desafiando a la Federación".

En cuanto a los otros constructores: Suzuki, KTM y Aprilia. ¿Por qué crees que lo hicieron? ¿Apoyaron a Honda?

No sé quién apoyó a quién. No consigo entenderlo en el caso de KTM y Aprilia. No lo entiendo. Lo entiendo más en el caso de nuestros rivales directos en la carrera y en el Campeonato.