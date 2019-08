Joan Mir no podrá disputar la carrera de Red Bull Ring

El español Joan Mir (Suzuki GSX RR) no podrá disputar el Gran Premio de Austria de MotoGP, que se disputa este fin de semana en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, tras sufrir una contusión pulmonar en los test que realizó el equipo japonés en Brno después del Gran Premio de la República Checa.







Mir sufrió una fuerte caída en la curva uno que obligó a su ingreso en un centro hospitalario de Brno para estar bajo observación, y hasta mañana no se prevé que le den el alta para regresar a España por carretera al no ser aconsejable el viaje en avión, salvo que sea medicalizado, como consecuencia del fuerte golpe que se llevó en los pulmones y que le ha tenido ingresado hasta ahora en la ciudad checa.



EFE