De 0 a 100: Toñejo Rodríguez, mi cuento de Navidad

En estas fechas donde la mayoría de las personas se reúnen con los seres queridos, se vuelven más generosos y hacen planes de vida ante la llegada de un nuevo año, quiero compartir con ustedes mi amistad con Toñejo Rodriguez.



Llegó a mi vida como llegan las mejores cosas, sin esperarlas. Yo estaba trabajando y uno de los productores me dijo: “Elba ha venido un chico que quiere conocerte” Salí del estudio y allí estaba él, con una hermosa sonrisa y una mirada que enamora a cualquiera. Le acompañaba su amigo Sergio. La conexión fue instantánea comenzamos a hablar de motores y los minutos pasaban como segundos.

Hoy hemos recibido una visita muy especial el 3 veces campeón de España y subcampeón del mundo de Motos de Agua @TonejoRodriguez. pic.twitter.com/dA89rGWMtH — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) March 18, 2017



Me contó la historia de su vida, como se inició en el mundo de las carreras, un accidente que casi acaba con él y como superó todos los obstáculos para convertirse en campeón de España de motos de agua tras haber quedado parapléjico. De la época del hospital me insistió en lo importante que fue el saludo de Ángel Nieto (DEP) dándole ánimos durante una retransmisión de MotoGP y que eso le llenó de fuerza y que era algo que jamás olvidaría.



Cuando Toñejo “se partió la espalda”, como él dice, recibió una ayuda económica para adaptar su casa para personas con movilidad reducida. Él se negó en rotundo. “Yo no tengo que adaptar mi casa a mí, me adapto yo a la casa o jamás podré ser independiente e ir a quedarme a casa de un amigo” Invirtió el dinero en su pasión, la competición.



De aquella conversación han pasado ya algunos años y nunca ha dejado de estar a mi lado. Toñejo es de esas personas con las que todos deberíamos mantener una conversación al menos una vez en la vida y este mundo sería un lugar mejor.



Comenzaba diciéndoles que llegó a mi vida cual fantasma del famoso cuento de Charles Dickens para enseñarme una lección que jamás olvidaré: los verdaderos amigos existen. Esos que no se acuerdan de ti solo en estas fechas y te mandan cadenas de mensajes reenviados, sino que que están todo el año para lo bueno y para lo malo. Que no hay nada en esta vida que no se supere: te puede doler, puedes sufrir, pero de todo se sale. Y la más importante de todas: que la vida HAY QUE VIVIRLA.



Que sigan rugiendo los motores, aunque estemos fuera de temporada. La próxima semana les tengo preparada una entrevista para mí muy especial pero hoy solo quería dar las gracias a la vida y brindar por la amistad con ustedes.



¿Qué es De 0 a 100?

Nuestra experta en motores Elba Navarro nos trae todas las semanas lo más destacado del deporte motor, sus reacciones y exclusivas en un espacio único en nuestra web.