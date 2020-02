EFE

El delantero Nildo Viera dio la victoria por 1-0 este martes a Sol de América sobre el Goiás brasileño en la ida de la primera fase de la Sudamericana, en un partido con pocas ocasiones de gol.



Fue un cabezazo en el minuto 31 de Viera el que batió a Tadeu y abrió un marcador que ya no se movió.



Hasta ese tanto, los locales jugaron replegados y a expensas de alguna construcción del uruguayo Hernán Novick, el arquitecto del Danzarín, que dio más entereza que creatividad al juego de bloque.



Y es que anduvo agarrotado Sol de América, aunque supo sacar partido de los descuidos de Goiás, que tampoco tuvo mordiente y ofreció una versión mediocre del equipo que fue la revelación la temporada pasada en Brasil.

ES UN AMOR QUE COPA



Sol de América ganó en su estreno en #CONMEBOLSudamericana con gol de @nildo_viera.



Ventaja 1 a 0 de cara a la revancha prevista para el 25 de este mes.#SolSomosTodos#FuerzaSol#Sudamericana🏆 pic.twitter.com/YDO2s5J6Ru — Club Sol de América (@SoldeAmericapy) February 12, 2020





El lateral uruguayo Juan Pintado tuvo algún destello que quedó apagado dentro del insulso y confuso juego de los visitantes.



Al final de la primera mitad salió el argentino Daniel 'Keko' Villalva, que no destacó en este su tercer partido con los brasileños.



En la segunda Goiás irrumpió con fuerza, aunque sin precisión y siempre batido en el juego aéreo.



El ecuatoriano Jacson Pita, reemplazo de Novick, aportó más vivacidad a Sol de América, si bien no llegó a poner en apuros al meta Tadeu.



El capitán de los brasileños, Rafael Moura, siempre muy marcado, tuvo el gol en el 74 al rozar el palo protegido por Víctor Centurión, en la jugada más clara de Goiás en todo el partido.



Quien pudo haber sentenciado para Sol de América fue Iván Cazal, que se quedó solo en el 85 ante Tadeu y no pudo definir lo que parecía un gol cantado.



Segundo partido al frente de Sol de América del técnico Luis Islas, que estuvo de asistente de Maradona en el Dorados mexicano.



En su estreno en el Apertura local, el fin de semana, el Danzarín perdió ante el recién ascendido Guaireña (2-0).



El partido de vuelta será en Brasil el próximo 18 de febrero