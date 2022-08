EFE

Sao Paulo consiguió romper la muralla que edificó Ceará para lograr una sufrida victoria por 1-0 en Morumbí, con un tanto de Nikao que acababa de salir del banquillo y pese al penalti desperdiciado por el argentino Calleri, en el partido de ida de cuartos de la Copa Sudamericana.



El delantero desequilibró en el minuto 71 este choque entre dos equipos brasileños muy disputado y que se le complicó sobremanera al conjunto paulista, todo un tricampeón de la Libertadores que busca romper una sequía de grandes títulos que se arrastra desde 2012.

Ceará resistió con el rigor que le había llevado a ganar los ocho partidos que había disputado hasta la fecha en el torneo de plata de la Conmebol hasta que Nikao controló en el pico del área y lanzó un zurriagazo con su pierna izquierda.



Calleri pudo sentenciar rozando el minuto 80, pero Joao Ricardo detuvo la pena máxima y mantuvo viva la eliminatoria, de la que saldrá el rival del vencedor del duelo entre Atlético Goianiense brasileño y Nacional uruguayo, eufórico con el regreso de su hijo pródigo, el delantero Luis Suárez.



Esta noche ninguno de los dos equipos consiguió imponerse en una primera mitad en la que predominaron los despistes defensivos de Sao Paulo.

Aunque todos empezaron bastante tímidos. Nadie quería dar un paso en falso. La parsimonia de los locales la rompió Welington, lateral izquierdo reconvertido a carrilero.



Al defensa brasileño le sobra desparpajo y fue la válvula de escape para los de Rogério Ceni porque tanto Luciano como Calleri, los dos goleadores del Tricolor paulista, no estuvieron muy finos.



En el minuto 29, Nino Paraíba azuzó a los suyos con un disparo al palo que encogió a los aficionados del Morumbí, en la primera gran ocasión para Ceará.



Paraíba, junto con Joao Ricardo, fue el mejor de los visitantes. Hiperactivo, el lateral brasileño complicó siempre que pudo al trío de zagueros rivales, que este miércoles no tuvieron su mejor noche.



Antes del descanso, Felipe Alves evitó el tanto del delantero colombiano Stiven Mendoza, tras un regalo de la defensa, y Joao Ricardo hizo lo propio a la salida de un córner, deteniendo un remate a bocajarro de Léo.



Aunque Sao Paulo salió con otra energía en el segundo tiempo.



En los primeros cinco minutos se acercó con más peligro al área que en toda la primera mitad, con una retahíla de saques de esquina a su favor que, sin embargo, no consiguió transformar en gol.

Poco le duró la gasolina al cuadro de Ceni, que volvió a entrar de nuevo en ese ritmo taciturno. El ex portero se dio cuenta y metió un doble cambio ofensivo. Era el turno para el argentino Galoppo, recién contratado, y Nikao, que acabaría marcando el único tanto del encuentro.



Poco después llegaría el penalti provocado por Calleri y decretado por el VAR, que el propio delantero argentino se encargaría de errar.



Todo un alivio para un Ceará que estará obligado a remontar dentro de una semana en el Arena Castelao de Fortaleza, si quiere seguir haciendo historia.