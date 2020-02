El Deportivo Cali derrotó este martes por 2-1 al River Plate paraguayo en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana, marcador que no reflejó el dominio y las oportunidades del once colombiano, que lamentó no concretar las oportunidades de gol generadas.

Los Azucareros llegaron a este lance copero motivados porque en la liga colombiana le ganaron el fin de semana 2-1 a su rival de patio, América de Cali.

Todo hacía presagiar un marcador más abultado porque los locales se fueron en ventaja a los cinco minutos del compromiso gracias a un certero cabezazo de Jhon Vásquez, quien capitalizó una asistencia de Darwin Andrade.

Cali aumentó la cuenta 25 minutos después con otro golpe de cabeza, esta vez del delantero Jesús David Arrieta, quien quebró la resistencia del portero Martín Gavilán.

A 13 minutos del final del partido Dionisio Pérez, que reemplazó a Rodrigo Vera, tradujo en gol un error de la defensa caleña que no atino a despejar un cobro de costado.

Fueron varias las oportunidades que Cali tuvo para aumentar el 2-0 pero las atajadas de Gavilán y la falta de contundencia de sus delanteros no lo permitieron.

La segunda parte fue copia del primera en donde los locales dominaron el terreno y los dirigidos por Alejandro Philipp García intentaban consolidar ataques que se quedaron a medio camino.

De nada valieron los intentos de Marco Prieto y Oscar Giménez, quienes naufragaron ante la defensa del Deportivo Cali, dirigido por entrenador uruguayo Alfredo Arias.

Buscando acortar diferencias River Plate sacudió el banco y envió a la cancha a Pérez y a José Gauto en reemplazo de Rodrigo Vergara y Marco Prieto.

Esos movimientos le dieron resultados a la visita cuando anotó a través de Pérez, quien celebró a rabiar porque el gol significó no solo acortar el marcador sino dejar con muchas opciones a su equipo de avanzar a la siguiente.

Además de no conseguir una ventaja más amplia al Deportivo Cali le queda el pesar de que para el siguiente partido no podrá tener Jhon Vásquez, quien fue expulsado en las postrimerías del partido por reaccionar violentamente a la falta de un rival.

Para el River Plate paraguayo este fue su primer partido internacional en 109 años de historia en la casa del club colombiano.



