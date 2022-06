EFE

Deportivo Cali de Colombia empató 0-0 con nueve hombres en la cancha, con un Melgar de Perú que basó su fútbol en un trabajo ordenado en defensa y en un medio campo sin fisuras, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana que se disputó en el estadio del Deportivo Cali.



El resultado positivo para los peruanos confirma que el equipo dirigido por el nuevo seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, viene cumpliendo un buen papel en este torneo en el que eliminó al argentino Racing de Avellaneda en la fase de grupos.



Los primeros 20 minutos fueron de dominio de los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel que, pese a los esfuerzos, no terminaron el gol por el buen desempeño de la zaga visitante o por el arquero Carlos Caceda.

El más incisivo fue el veterano Teófilo Gutiérrez, quien trató con remates de larga distancia. Esa arma no le funcionó.



Los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron más cautelosos pero estuvieron cerca de anotar con remates de Luis Iberico y uno más con el argentino Martín Pérez.



Al final el juego reflejó que los Azucareros llevan más de un mes sin jugar un partido de alta exigencia como este, mientras que el Dominó exhibió su buen momento toda vez que es el virtual campeón del torneo Apertura de la Liga 1 del fútbol peruano una jornada antes de que termine la competencia.



Nada más arrancar el segundo tiempo el técnico Lorenzo envió al campo al delantero Kevin Quevedo, buscando más ataque y con ello los tres puntos. Dudamel también sacudió el banco y mandó al campo a Cristian Mafla y al juvenil Edgar Camargo.



Los movimientos no le dieron resultado a los técnicos que desde su banco gesticulaban a sus jugadores para que hicieran los movimientos correctos.



De todos modos Deportivo Cali tuvo unos cuatro minutos en los que asedió los predios de Caceda que fue bien respaldado por su defensa a la hora de conjurar el peligro.



A falta de 15 minutos para cerrar el juego, Iberico por poco derrota a Guillermo de Amores. Fue un cabezazo que heló a la poca gente fue al estadio a ver en acción al Deportivo Cali.



Al final Melgar sacó provecho y arañó un empate que lo deja con el camino despejado para resolver su paso a la siguiente ronda en el partido de vuelta.



Deportivo Cali sigue en caída libre porque no llegó a instancias definitivas en la liga colombiana y también fue eliminado tempranamente en la Copa Libertadores, ambos objetivos obligados para el equipo colombiano.



Además de ceder el empate los caleños deberán lidiar para el próximo juego con las ausencias de Andrés Luna y Carlos Lucumí, expulsados por faltas sobre los rivales.