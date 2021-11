EFE

El Athletico Paranaense conquistó este sábado en Montevideo la edición 2021 de la Copa Sudamericana al imponerse por 1-0 al Bragantino gracias a un gol de Nikao.

Con una acrobática pirueta, el delantero resolvió de tijera la final de equipos brasileños jugada ante unos 10.000 aficionados en el rejuvenecido estadio Centenario.



Entre luces y música, la calurosa jornada de la capital del país sudamericano se abrió con un espectáculo que puso a bailar a los miles de hinchas que llegaron al estadio Centenario.



Minutos después, el show quedó a cargo de los 22 protagonistas, quienes saltaron al campo decididos a escribir una nueva página en la historia grande del fútbol continental.



Del lado del Paranaense, el entrenador, Alberto Valentim, apostó por un once con tres defensores, cuatro centrocampistas y tres atacantes.



De esta forma, el director técnico, que en esta jornada debutó al frente del 'Furacao' en la presente Sudamericana, mantuvo el dibujo táctico que había utilizado Paulo Autuori en las semifinales.



En el Bragantino, Mauricio Barbieri no pudo contar con Eric Ramírez y en su lugar dio ingreso a Helinho.



Un día antes, durante la conferencia de prensa, el entrenador adelantó que esto podía suceder y avisó que su equipo estaba "preparado, entrenado y organizado" para jugar.



En los primeros minutos de juego, el Bragantino manejó el balón y generó sus mejores opciones por el sector izquierdo del ataque. A toda velocidad, Edimar y Helinho complicaron al Paranaense, que retrocedió y puso a sus once futbolistas en campo propio.



Por uno y por dos, el argentino Tomás Cuello estuvo cerca de convertir con remates que no se transformaron en gol por muy poco.



Alentado por una 'torcida' que no cesó en su aliento, el Paranaense se adelantó y encendió las alarmas del portero Cleiton. Un disparo lejano y un contragolpe encabezado por Kayzer fueron apenas una muestra de lo que sucedería instantes después.



A los 28 minutos, luego de que el portero del Bragantino se luciera con una impresionante parada, una pirueta de Nikao mandó la pelota al fondo de la portería y puso el 1-0.



En la cancha, la figura del 'Furacao' celebró abrazado a sus compañeros. En las tribunas, la hinchada gritó y siguió cantando bajo la Torre de los Homenajes ubicada en una de las tribunas del Monumento Histórico del Fútbol Mundial.



De esta forma, la primera parte se fue con victoria por 1-0 para el equipo que ya había conquistado la Sudamericana en la temporada 2018.



En el comienzo del segundo tiempo, el Bragantino tomó nuevamente las riendas del partido y se acercó a la portería rival con muchos centros. Paranaense volvió a replegarse y apostó por un contragolpe que nunca llegó.



Con muchos toques en la mitad del campo y varias faltas, el encuentro bajó sus revoluciones, algo que favoreció al 'Furacao'.



Un disparo de pierna izquierda de Artur pudo empatar el juego, pero el remate se perdió afuera. Esta fue la jugada más clara que tuvo el delantero, una de las figuras de su equipo y uno de los máximos goleadores de esta Sudamericana.



Con varios cambios, el Bragantino se lanzó al ataque para buscar la igualdad en los instantes finales. Su rival defendió la ventaja con una defensa que volvió a tener en el capitán Thiago Heleno a una de las figuras.



Pasados los 90 minutos, el árbitro marcó el final y ya no hubo tiempo para más. El Athletico Paranaense ganó la Copa Sudamericana en Montevideo y se convirtió en el primer equipo brasileño en lograr "la gran conquista" en dos ocasiones.