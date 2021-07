Santos iguala y elimina a Independiente

GOAL

Apenas será un consuelo que Independiente haya jugado, quizás, el mejor partido del ciclo Julio César Falcioni. Que fue mucho más ofensivo de lo habitual -lo que le reclamaban-, que salió a buscar el resultado desde el primer minuto y que generó una incontable cantidad de chances -clarísimas- de gol. Pero los merecimientos, se sabe, no tienen nada que ver con los resultados: el Rojo no pudo dar la vuelta la historia y se quedó afuera en octavos de final de la Copa Sudamericana.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.

Que la transmisión haya elegido al arquero como la figura del partido quizás explique, en parte, lo que fue la noche en Avellaneda. El conjunto local generó no menos de ocho oportunidades mano a mano con Joao Paulo, pero, por distintos motivos, no pudo convertir: algunas atajadas excepcionales, una increíble salvada en la línea y otros errores a la hora de definir impidieron el tan buscado tanto que podría haber igualado la historia. Y, claro, los goles que no se hacen en un arco...

Un contragolpe furioso del Peixe se conjugó con un increíble error de Juan Manuel Insaurralde y Kaio Jorge puso el 1-0 que complicó aún más la historia. Porque de no ser por esa situación, el bombazo de Lucas González en el segundo tiempo podría haber alcanzado para estirar la historia, al menos, a los penales. Pero no. Fue el 1-1, un marcador que no estuvo ni cerca de ser el que necesitaba: a esa altura, tenía que convertir tres veces, algo demasiado difícil en una noche que ya venía torcida debido, también, a la expulsión de Insaurralde.

⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫

⚪𝙋𝙀𝙄𝙓𝘼̃𝙊 𝘾𝙇𝘼𝙎𝙎𝙄𝙁𝙄𝘾𝘼𝘿𝙊!⚫

⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫⚪⚫ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) July 23, 2021

Independiente no pudo a pesar de haber hecho una buena serie y de hacer méritos suficientes como para tener algo más de suerte en los 180 minutos. Pero este 2021, parece, tiene destino brasileño en las copas internacionales.