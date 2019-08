Independiente recibe en cuartos a su tocayo ecuatoriano

EFE

El Independiente argentino recibirá a su tocayo, el Independiente del Valle ecuatoriano, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras las quejas debido al "caos" generado por el calendario de la Conmebol, que dio pocos días de descanso.



El Rojo jugó su partido de vuelta de los octavos de final ante el también ecuatoriano Universidad Católica el jueves pasado y al día siguiente se enteró que este martes debía enfrentarse al Independiente del Valle.

🤚 ¡Los árbitros para los primeros partidos de cuartos de final de la #Sudamericana, que se jugarán la semana próxima!



👉 El peruano Diego Haro dirigirá @Independiente 🆚 @IDV_EC. pic.twitter.com/k2UB78RJ2Q — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 3, 2019

Por eso, la Superliga Argentina se vio obligada a suspender el encuentro que los dirigidos por Sebastián Beccacece iban a disputar este lunes ante Newell's Old Boys por la segunda jornada.



Además, la cercanía de estos encuentros le impidió a Independiente anotar en la lista de la Sudamericana al nuevo fichaje, el centrocampista Lucas Romero, proveniente del Cruzeiro.

El Rey de Copas no para 👊🏻



¡Que llegue el martes! 🔜🏆 #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/oMtC99HW1K — C. A. Independiente (@Independiente) August 5, 2019

"Nos generó bronca no poder anotar a Lucas Romero. A nosotros nos perjudica, no podemos contar con Cecilio (Domínguez) ni con Romero con el esfuerzo que hicimos para contratarlo. La Conmebol debería replantear la organización", dijo este lunes Beccacece en rueda de prensa.



"Fueron días un poco caóticos. Ojalá tomen nota a futuro, no solo por nosotros, sino para todos los equipos. ¿Por qué los brasileños juegan el 20 y nosotros 6 días después de jugar un partido? Queremos que sea más creíble, más transparente, sin ventajas para nadie y tratar de ser más justos", añadió.



Los que sí fueron inscritos y estarán a disposición del entrenador son el colombiano Sebastián Roa y el delantero Sebastián Palacios.



En cambio, fueron dados de baja el atacante Gonzalo Verón, que pasó a Aldosivi, y el centrocampista chileno Francisco Silva, que ahora juega en la Universidad de Chile.



Independiente tendrá una importante baja porque el delantero paraguayo Cecilio Domínguez, habitual titular, está lesionado.



Lo más probable, según lo visto en los últimos entrenamientos, es que en su lugar esté el delantero Cristian Chávez.



El Independiente del Valle llega a este encuentro tras empatar 1-1 como visitante con el América de Quito, que era el colista del torneo doméstico.



El empate dejó al equipo negriazul tercero con 39 puntos, a 4 del líder, la Universidad Católica, que venció al Barcelona por 2-1.



Que el partido sea el martes también perjudicó a los ecuatorianos, que el sábado jugaron en la ciudad de Cayambe (a 70 kilómetros de Quito) y recién el domingo por la noche llegaron a Buenos Aires.



Independiente del Valle disputará por primera vez en su historia los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero es conocido y temido por los argentinos.



En la Copa Libertadores de 2016 eliminó a River Plate en los octavos de final y a Boca Juniors en las semifinales.



En el conjunto ecuatoriano se destaca el centrocampista argentino Cristian Pellerano, campeón de la Copa Sudamericana 2010 con Independiente.



"El fútbol ecuatoriano está evolucionando para bien y no es casualidad tener un equipo en cuartos de final de la Libertadores y otro en la misma instancia en la Copa Sudamericana. Hace mucho que el país no tenía el protagonismo de ahora en torneos de ese calibre", remarcó Pellerano.



También integran el equipo los argentinos Richard Schunke y el delantero Claudio Bieler.