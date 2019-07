Atlético Mineiro visita a Botafogo

[GALO 🆚 BOTAFOGO] Venda de ingressos para o jogo de volta das oitavas da @sulamericana já começou. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Compre seu ingresso: Sócios GNV: ▶ galonaveia.com.br Não-sócios: ▶ tickethub.com.br (venda on-line para não-sócios a partir das 13h desta terça) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Venda presencial 🗓 Terça (23/7) a sexta-feira (26/7) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🕐 10 às 17h - Lojas do Galo Savassi, Lourdes, Sion e Betim Centro. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🕐 10 às 19h - Lojas do Galo Betânia e Shopping Monte Carmo Betim. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🕐 10 às 21h - Lojas do Galo Minas Shopping e Shopping Del Rey.

