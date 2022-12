EFE

Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', seleccionador de Brasil, que cayó por segunda vez consecutiva en un Mundial antes de semifinales, ratificó en conferencia de prensa que acaba su ciclo al frente de la Canarinha.



"Es una derrota dolorosa, pero estoy en paz conmigo mismo y es el fin del ciclo", comentó Tite, quien recordó que ya lo había dicho hace más de año y medio: "No soy un tipo de dos palabras".



"No estaba jugando para ganar y luego haciendo drama para quedarme, quien me conoce lo sabe", declaró el seleccionador brasileño, quien apuntó que "todo fue un proceso, la Copa (del Mundo) anterior fue un proceso de recuperación de la formación del equipo y ahora ha tenido toda una etapa".



Justificó su salida rápida del césped tras la tanda porque no se acostumbra a quedar en el campo: "Soy un tipo más reservado. Ni en la victoria, ni en la derrota. ¿Me has visto celebrar otras veces cuando ganamos? Es un poco de estilo. Pero seguro que saben lo orgulloso que estoy del trabajo realizado, del compromiso, eso seguro".



Sobre cómo ha sido su etapa al frente de la Canarinha, Tite dijo que "el tiempo responderá". "No estoy en condiciones de evaluar todo el trabajo realizado. Con el tiempo se hará. No tengo esa habilidad ahora después de una eliminación", indicó.



Explicó que Neymar iba a tirar el quinto y último penalti (no llegó a hacerlo) porque es "el jugador que tiene más calidad y mentalidad y sabe manejar mejor la presión" y consideró que el empate de Croacia, poco antes del final de la prórroga no se debió a una desorganización de su equipo.



"No estoy de acuerdo con la desorganización. Estábamos en una acción ofensiva, poniendo hombres delante, y se rompió la jugada. En ese ir y venir un balón fue al otro lado, se logró reaccionar y cerrar el centro, pero el balón, volvió, remató el jugador, rozó en el defensa y entró", indicó.



También argumentó los motivos y los cambios realizados: "Tienes un jugador de calidad técnica e individual, que es Rodrygo. Hay un campo lateral e individual, que es Antony. Pedro para el ataque. Alex Sandro entró por Militão que tenía un calambre. Desgaste del Paquetá. Todos dieron lo debido, pero entiendo todas las críticas", comentó.



Tite, por otro lado, recordó que ante Corea del Sur tuvieron una gran efectividad en la primera parte y consiguieron cuatro goles, pero que en este encuentro crearon "un volumen muy grande de ocasiones" pero no las aprovecharon porque además "su mejor jugador fue el portero".



Envió además un mensaje a la afición brasileña: "Compartimos la alegría, compartimos la tristeza. Nadie más que nosotros quería dar esa alegría. Lo sentimos, con nuestras familias, con nosotros mismos".