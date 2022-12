EFE

Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo de la selección argentina, se perfila como una de las novedades del once titular en la semifinal del Mundial 2022 frente a Croacia, a la que mira entre los elogios a Lionel Messi, el "líder" del equipo, que "impulsa, motiva y da un plus" a sus compañeros, y las advertencias sobre su adversario, del que resaltó los futbolistas "con muy buen pie" en el medio campo.



"Messi siempre fue así. Es nuestro capitán, nuestro líder, el que nos impulsa, el que nos motiva, el que te da un plus. Cuando estás en el campo sabemos que lo tenemos y eso nos motiva y ayuda para saber que podemos un poco más", expresó el futbolista en la sala 'estadio virtual' del Centro Nacional de Convenciones de Catar ante una gran expectación de los medios de comunicación.



"Las sensaciones son muy positivas. Estamos muy felices de haber logrado el primer objetivo de estar entre los cuatro mejores, pero todavía nos queda un objetivo por cumplir. Estamos preparados, estamos trabajando fuerte para poder cumplirlo. Muy felices, pero pensando en lo que viene", aseguró el lateral, que ha ido "viendo un poco a Croacia", su rival en las semifinales de este martes en el estadio de Lusail.



"Sabemos que tiene jugadores de mucha calidad, jugadores en medio campo con buen pie, con buena estatura también. Pueden jugar por dentro, pero tienen capacidad de centrar y llegar con gente. Será un partido muy trabajado. Vamos a tener que estar en los detalles, pero nosotros también tenemos nuestras armas y vamos a tratar de lastimarlos", anunció.

Tagliafico sobre Messi 💙🤍💙



🎙️ "Encantados de que sea nuestro capitán. Con el apoyo de todos, no sólo con el grupo, tratamos de tirar todos para el mismo lado en busca del sueño, con él al lado"https://t.co/DhqVUQE4Le pic.twitter.com/6VgvtME7QC — Diario Olé (@DiarioOle) December 12, 2022



"SOMOS OTRO EQUIPO" RESPECTO A RUSIA 2018



Croacia goleó a Argentina en su último precedente: 0-3 en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018. "A pesar de que pasaron cuatro años, vemos que Croacia sigue en las instancias finales. Eso quiere decir que hizo muy buen trabajo. Es un equipo muy bien conformado, hay unas pocas similitudes, pero hay diferentes jugadores y características. Nosotros somos otro equipo, también. Creo que va a ser totalmente diferente a lo que pasó cuatro años atrás. El partido va a ser de otra manera. Tenemos experiencia de este partido y hay que tratar de aprovecharlo", repasó el jugador, presente en aquel encuentro de hace cuatro años.



"Nos enfocamos en nosotros, en los jugadores que tenemos nosotros, en nuestras fortalezas. Sabemos de la calidad de los jugadores de Croacia, vamos a armar un plan de juego para contrarrestarlos (a Modric se refería en la pregunta el periodista) y lo importante es pensar en nosotros. Sabemos que estamos en una semifinal, tenemos que pensar en que podemos hacer para poder lastimarlos y solamente pensar en Argentina", abundó.



Argentina maneja varios sistemas. "Es una virtud del equipo poder plasmar en el campo las diferentes maneras de jugar. Muchas veces hablamos de cuatro, de tres, de cinco... Eso te lo va dando el momento del partido, el movimiento de los jugadores y es una virtud de esta selección, con los mismos jugadores, con los mismos intérpretes, puedes cambiar la manera de jugar y posicionarse. Es algo muy bueno", destacó.



"Ellos pueden jugar de diferentes maneras. Por lo que vimos, Croacia no es de ese estilo (de esperar atrás a su rival). Tiene jugadores de muy buen pie en el medio y quizá parece en algún momento que se repliega, pero en otros tratarán de sacarnos el balón y el control del partido. Con Australia, el partido fue diferente. Tenemos que estar preparados para todas las posibilidades", continuó el lateral izquierdo.

📍Semifinales de una Copa del Mundo. Trabajamos mucho para poder jugar este partido… #TodosJuntos 🇦🇷 #VamosArgentina pic.twitter.com/XJ8s3B4csK — Nico Tagliafico (@nico_taglia) December 12, 2022



"SABEMOS SUFRIR"



Tanto con Australia, en octavos de final, como Países Bajos, que finalmente lo empató en el minuto 98 en cuartos de final, Argentina sufrió en los últimos instantes, cuando había obtenido ventajas de dos goles con anterioridad. "Es difícil de explicar. Suele pasar en los partidos que los últimos minutos si estás en desventaja vas a ir a buscar todo, a tratar de meter la pelota dentro del área, buscar de alguna manera con muchos jugadores dentro del área para poder empatar. Es difícil trabajarlo. Las selecciones son diferentes. Sabemos que puede pasar si estamos en ventaja en esos últimos minutos. Nos toca sufrir", afirmó.



"Y sabemos sufrir. Ya lo vimos en estos partidos. Hay que estar preparados y buscar alguna manera para que, si llega a pasar, no nos generen tantas oportunidades o para poder contrarrestar eso. Es difícil de explicar porque son momentos totalmente diferentes. Tenemos que centrarnos en ganar el partido y tratar de sufrir menos", explicó Tagliafico, que remarcó la "confianza" de todo el equipo en Emiliano Martínez en los penaltis.



"Tenemos mucha confianza en Dibu, pero ninguno está tranquilo, por más que tengamos un gran arquero. La tranquilidad no existe en los penaltis. Se pueden trabajar, pero dentro de un campo de juego, con tanta gente y emociones, no es lo mismo", apuntó.