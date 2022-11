EFE

El español Sergio Ramos, defensa central del París Saint Germain, reconoció en un comunicado publicado en sus redes sociales que quedarse fuera de la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar 2022 "es duro" porque participar "era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir".



El ex jugador de Sevilla y Real Madrid, que posee el récord de internacionalidades de la Roja con 180 partidos, comentó en su texto que "la temporada pasada fue dura, por las lesiones y la adaptación a un club nuevo y a una ciudad distinta".



"Trabajé en cuerpo y alma para recuperarme y volver a sentirme el de siempre, guiado por los objetivos e ilusiones que uno siempre se marca y se propone. Afortunadamente puedo decir que esta temporada me vuelvo a sentir yo mismo y vuelvo a disfrutar del fútbol, de mi club y de una gran ciudad como París", indicó.





"¿El Mundial? Por supuesto, era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir. Hubiese sido el quinto, pero desgraciadamente tendré que verlo desde mi casa. Es duro, pero todos los días vuelve a salir el sol. No cambiará absolutamente nada en mí. Ni mi mentalidad ni mi pasión ni mi constancia ni el esfuerzo y la dedicación de 24 horas pensando en fútbol", añadió el futbolista sevillano.



"Este es mi sentir y quería compartirlo con vosotros. Gracias a todos por el cariño, quedan muchos retos y objetivos por cumplir. Nos vemos pronto. Les deseo lo mejor. ¡Vamos, España!", finalizó Sergio Ramos, que no juega con la selección nacional desde el 31 de marzo de 2021 en un encuentro de clasificación mundialista ante Kosovo disputado en el estadio La Cartuja de Sevilla.



El central andaluz, de 36 años, se encontraba en la prelista de Luis Enrique y aspiraba a retornar a la Roja, con la que fue campeón de la Eurocopa 2008 y 2012 y el Mundial de Sudáfrica 2010, pero finalmente no fue de los 26 elegidos por el seleccionador.