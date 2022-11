EFE

Fernando Santos, seleccionador de Portugal, reivindicó el trabajo "colectivo" de su equipo por encima de las individualidades, tras el triunfo por 2-0 contra Uruguay que le asegura la clasificación, consideró que Bruno Fernandes jugó "muy bien", pero también Diogo Costa, su portero, hizo "buenas paradas" para sostener la victoria, y remarcó que su conjunto "aún" no ha logrado el primer puesto.

😥 Obligada a ganar, #URU:

🗣️ Giménez: "Un uruguayo nunca lo tuvo fácil".

🗣️ Diego Alonso: "Nos tenemos que soltar, confío en mis jugadores".



✅ Ya en octavos, #POR:

🗣️ Pepe: "Tenemos que disfrutar el momento".

🗣️ Fernando Santos: "Aún no somos primeros de grupo".#Qatar2022 pic.twitter.com/rLKeirDa7l — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 28, 2022



"Ha sido un partido difícil. Nuestro rival nos ha puesto las cosas bastantes complicadas. Nos ha presionado mucho, hemos tenido dificultades para mover el balón, pero hemos conseguido encontrar algunos espacios. Hemos tenido el control del partido y con buenas ocasiones. Uruguay ha jugado muy bien. Hay que reconocerlo. Hemos evitado que haga lo que mejor sabe hacer, el contragolpe", valoró el técnico en la rueda de prensa.



"Uruguay podría haber ganado, pero hemos sido nosotros los que hemos ganado. Y pasamos a la siguiente fase", admitió Fernando Santos, que advirtió de que no piensa hacer apenas cambios en la alineación titular para el próximo duelo ante Corea del Sur, más allá de las lesiones (Nuno Mendes fue cambiado con una dolencia muscular), y que anunció: "Mis jugadores van a darlo todo para ganar. Confío plenamente en ellos".



"Aún no somos los primeros del grupo. Queremos acabar ahí. No hay que darlo por sentado. Tenemos que seguir mejorando. Tenemos que mejorar las combinaciones y evitar que el rival llegue a nuestro área", apuntó el seleccionador luso, que insistió en que "hay ciertos aspectos a mejorar", pero se centró en las "cosas positivas" con la mirada en el siguiente duelo contra Corea del Sur, con la primera posición en juego. Le basta con un punto.