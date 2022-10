EFE

El exdelantero Ronaldo Nazário se mostró este martes confiado con el potencial de la selección de Brasil, a la que ve "muy equilibrada" en todas las líneas y "favorita" para el Mundial de Qatar 2022.



El seleccionador "Tite, tiene el mejor de los problemas, que son opciones" para armar el equipo, declaró el exjugador brasileño de Real Madrid y Barcelona en una rueda de prensa, en la ciudad de Sao Paulo.



Ronaldo señaló que está "feliz" de ver "tantas posibilidades" en el ataque de la Canarinha, hoy repleto de grandes figuras como Neymar, Vinícius Júnior, Raphinha, Richarlison, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Antony o Matheus Cunha.



No obstante, matizó que para él la selección está "muy equilibrada" de forma general y, por ese motivo, no dudó en ponerla como la "favorita" para el Mundial de Qatar, que arrancará el próximo 20 de noviembre.



"Ahora bien, Copa del Mundo es Copa del Mundo y no es posible afirmar quién va a ganar o quién va a jugar. Tendremos que estar atentos a los movimientos que se vayan dando", apuntó.



Brasil luchará en Qatar 2022 por su sexta corona. La última vez que conquistó un mundial fue hace veinte años, en el de Corea y Japón 2002, en el que Ronaldo fue la gran estrella del equipo dirigido por Luiz Felipe Scolari y el autor de los dos goles de la final contra Alemania (0-2).



Este año Brasil llega al mayor evento futbolístico del planeta como número uno de la clasificación de la FIFA. Empezará su andadura en el Grupo G, con Suiza, Serbia y Camerún.