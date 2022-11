EFE

Luka Modric, jugador de la selección de Croacia, aseguró que si su equipo levanta la Copa del Mundo en Qatar podría retirarse.



"Si pasara eso (ganar el Mundial), sería genial. Si ganamos... podría retirarme, sí", dijo Modric, al ser preguntado por unas declaraciones similares que realizó Cristiano Ronaldo, quien fuera su compañero en el Real Madrid.



"No he tomado ninguna decisión sobre esto. Quiero jugar un gran torneo, con el grupo y de forma individual, no quiero pensar en nada más", agregó Modric.



"Me siento bien. Estar aquí por cuarta vez, siendo capitán, es un honor. Hemos entrenado bien en estos cinco días, nos hemos acostumbrado al clima, a las difíciles circunstancias. Estoy bien físicamente, estoy sano y quiero que esto empiece ya", añadió el croata, que capitaneará a Croacia este miércoles contra Marruecos.



La selección croata llega a este Mundial como vigente subcampeona, después de alcanzar la final en el pasado torneo de Rusia hace cuatro años.



"Todo lo que pasamos en Rusia es una experiencia inolvidable. Vamos a hablar mucho de eso durante nuestra vida, pero ahora tenemos que concentrarnos en lo que tenemos por delante".



"No me gusta hacer comparaciones, no tiene sentido compararnos con 2018", añadió el jugador del Real Madrid.