EFE

Hugo Lloris, capitán de la selección de Francia, señaló que para ganar a Marruecos en semifinales del Mundial de Qatar "habrá que tener paciencia, pero no se puede perder tiempo, hay que atacar fuerte y romper el muro marroquí lo antes posible".



El portero aseguró que están preparados para afrontar un duelo en el que la grada estará del lado marroquí "un ambiente hostil para el que hay que estar listos" y que se frena "poniendo intensidad, empezando fuertes no esperando que pase algo para reaccionar y subir el nivel".



"Hay que marcar rápido", insistió el jugador, que alabó las virtudes defensivas marroquíes, aunque alertó también "de su peligro ofensivo" sin el cual "no estarían aquí".



"Han ganado a grandes naciones, a Bélgica, a España, a Portugal. No es casualidad, habla de su calidad en el campo, pero también de su cohesión y espíritu de equipo. Es un adversario temible", dijo.



Pero Francia "está preparada para todo, con serenidad y tranquilidad" en la "burbuja" en la que afrontan la competición ajenos a lo que se cuenta fuera, centrados "ir elevando el nivel a medida que avanza la competición" porque "llegar a lo más alto exige una concentración extrema".



Lloris sabe lo que supone tener en el equipo rival a un amigo. Lo vivió en cuartos con su compañero de equipo Harry Kane y ahora será el turno de Kylian Mbappé, que se medirá a Achraff Hakimi.



"Creo que el peso de lo que supone el partido estará por encima de esa relación. Son amigos, pero cuando juegas por tu país eso queda de lado, el espíritu de competición predomina", indicó.



El portero aseguró que el hombre que encarna mejor el espíritu del equipo es el portero Yassin Bono: "Si han recibido solo un gol es por el trabajo de todo el equipo, pero él es el símbolo de esa solidez. Ya lo venía demostrando en el Sevilla. Aquí también es el punto fuerte de Marruecos", afirmó.