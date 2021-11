EFE

La selección española, que con su triunfo ante Suecia certificó su clasificación para Qatar 2022, jugará su duodécimo Mundial consecutivo, racha tan solo superada por Brasil, Alemania y Argentina.



La 'canarinha' y la 'mannschaft' también tienen en su bolsillo el billete para la Copa del Mundo del próximo año, en tanto que la 'albiceleste' aún debe certificar su clasificación, aunque la tiene bastante encarrilada.



Brasil es la única selección que ha disputado todas las fases finales en la historia del Mundial. De hecho es el equipo más laureado con cinco títulos (Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea/Japón 2002).

Selecciones que han disputado TODAS las fases finales de la Copa del Mundo desde 1978:



▪️ Brasil (ya clasificada para Catar)

▪️ Alemania (ya clasificada para Catar)

▪️ España (ya clasificada para Catar)

▪️ Argentina (se puede clasificar para Catar el martes)



Y ya. Nadie más. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 14, 2021

Alemania tan solo se ha perdido la cita de Brasil 1950. Es también fija desde que obtuvo su primer título en Suiza 1954. Los germanos añadieron otras tres coronas más, como locales en 1974, en Italia 1990 y Brasil 2014.



Argentina, subcampeona en la primera edición de Uruguay 1930, estuvo ausente en Francia 1938, Brasil 1950 y Suiza 1954, así como en México 1970. Regresó a una fase final en la edición de RFA 1974, donde alcanzó la segunda fase. Como local se alzó con el título en 1978 bajo la batuta de César Luis Menotti y con Mario Alberto Kempes como gran figura y repitió en México 1986 con Carlos Salvador Bilardo en el banquillo y con un Diego Armando Maradona estelar.



España, campeona mundial en Sudáfrica 2010 tras ganar en la final del Soccer City a Países Bajos (1-0) con el gol de Andrés Iniesta en la prórroga, jugará en Catar su duodécima fase final consecutiva. No falla desde que se perdió la cita germana de 1974 al caer eliminada ante Yugoslavia con el gol de Josip Katalinski que definió el desempate disputado en Fráncfort.

𝐄𝐍𝐇𝐎𝐑𝐀𝐁𝐔𝐄𝐍𝐀 @SeFutbol ‼️



🇪🇸 España disputará en #Qatar2022 su 1⃣2⃣ª #WorldCup🏆 consecutiva tras derrotar a Suecia y acabar en lo más alto del Grupo B pic.twitter.com/XRSkxx10wb — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 14, 2021

Desde entonces, la Roja ha demostrado ser un valor seguro a la hora de clasificarse para las fases finales mundialistas pese a tener que haber acudido a alguna repesca o haberse jugado el pase en el último encuentro y solventar momentos más que complicados.



Otras grandes potencias europeas no han alcanzado este logro. Italia, tetracampeona (1934, 1938, 1982 y 2006) llevaba catorce ediciones consecutivas hasta que se quedó fuera de Rusia 2018 al ser superada por España en la fase de grupos y por Suecia en la repesca.



Francia, que en Rusia logró su segundo entorchado mundial, jugará en Catar su séptima fase final consecutiva, racha que comenzó en casa en 1998 tras perderse Italia 1990 y EEUU 1994, cita esta última en la que tampoco estuvo Inglaterra, campeona en Wembley en 1966 y que aunque no ha vuelto a fallar no ha alcanzado los resultados ansiados, por cuanto su mejor prestación fue el cuarto puesto en la cita rusa.



Portugal, mientras tanto, se jugará en la repesca disputar su sexta fase final consecutiva para prolongar la serie que comenzó en Corea del Sur/Japón 2022 y que tiene como mejor referencia el cuarto puesto logrado en Alemania 2006, ya que en los demás torneos no ha pasado de los octavos de final.



En el concierto mundial siguen a España las selecciones de Corea del Sur, que inició su racha en México 1986 y el propio conjunto azteca, que la comenzó en Estados Unidos 1994 después de perderse el Mundial de Italia 1990 por una sanción impuesta por la FIFA.