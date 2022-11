#Qatar2022 | #URU 0-0 #KOR



Habla el capitán Diego Godín en la pantalla de @Canal4_UY: "Perdimos mucho duelos. No pudimos salir con claridad, nos costó mucho, no estuvimos precisos y no encontramos nuestro camino. Uruguay tiene jugadores para dar bastante más". pic.twitter.com/EMVwr9fHh9