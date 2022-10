EFE

El canciller de México, Marcelo Ebrard, admitió este sábado que hay preocupación por el comportamiento de algunos hinchas de su país entre los 100.000 que deben viajar para el Mundial de Qatar, que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre.



"Estamos estimando que viajarán más de cien mil aficionados. Vamos a tener asistencia de todo tipo y lo que más me preocupa es el seguimiento de las reglas, que quién vaya a asistir tenga un comportamiento adecuado", dijo Ebrard .



El canciller mexicano habló con periodistas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a donde hoy llegó la Copa del Mundo.



Al acto asistieron también el embajador de Qatar en México, Mohammed Alkuwari; el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa; y el capitán de la selección española que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010, Carles Puyol.



Ebrard también destacó la decisión de enviar a Qatar a unos 150 hombres de la Guardia Nacional con la misión de brindar apoyo a los viajeros mexicanos.



"Vamos a tener un centro de apoyo de personas que hablen español, porque el porcentaje de personas que hablan en español o inglés allá no es grande", explicó.



El canciller destacó el hecho histórico de que su país se convierta en 2026 en el primero que organiza por tercera vez un Mundial de fútbol.



"México va a ser el primer país en ser tres veces sede del Mundial de fútbol. Siempre he dicho: si piensas en grande, lo logras. Si piensas en chiquito, no vas a llegar a ningún lado, y nosotros pensamos en grande", declaró Ebrard.



Tras las ediciones de 1970 y 1986, México también será sede del Mundial de 2026 esta vez junto con Estados Unidos y Canadá.



El trofeo de la Copa del Mundo estará en la Ciudad de México hasta el 18 de octubre. El día 19 será trasladado a Monterrey y el 20 culminará su estancia en el país, en Guadalajara.