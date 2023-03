EFE

El Sporting Cristal de Perú obró el milagro este martes en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores, al derrotar por 5-1 al Nacional de Paraguay y remontar así una eliminatoria que tenía muy complicada tras el 2-0 de la ida.



Con un estelar Irven Ávila, que anotó doblete, y un espectacular gol de Jhilmar Lora en los últimos instantes del encuentro, el conjunto peruano avanzó de fase con un resultado global de 5-3.



El 4-3-3 del entrenador celeste, Tito Nunes, encerró al conjunto guaraní en su campo durante los primeros minutos del encuentro, marcados por una polémica mano en el área de Nacional que el colegiado chileno, Cristian Garay, no cobró como penalti.



La Academia resistió la embestida inicial del Cristal y se sacudió el brío del equipo del barrio del Rimac, claro dominador durante los primeros 45 minutos de duelo, con alguna tímida llegada protagonizada por el mediocentro paraguayo Edgardo Orzusa.



Cristal controló el esférico con un 73 % de posesión en la primera parte; sin embargó, las ocasiones se repartieron al 50 % entre ambas escuadras.



El VAR se encargó de mantener el 0-0 en el marcador al descanso, tras anularle un gol a los locales por posición adelantada en el minuto 33.



Sin un lesionado Yoshimar Yotún, internacional con Perú y estrella del equipo cervecero, y con un desacertado Brenner Marlos en ataque, Cristal no puso en aprietos a la defensa guaraní, que supo lanzar puntuales contraataques.



FESTIVAL DE GOLES EN LA SEGUNDA PARTE



Al igual que en la primera parte, Cristal saltó al verde con mucho ímpetu y logró su primer gol en el minuto 46 a través del delantero peruano Irven Ávila, recién ingresado al campo.



El experimentado atacante de Cristal controló de forma exquisita un balón largo y al espacio del pivote peruano Martín Távara y, pese a su posición escorada, definió cruzado y por bajo ante el guardameta paraguayo.



Pese al golpe, La Academia no se tambaleó y respondió de forma inmediata anotando un minuto después el gol del empate con un disparo del extremo paraguayo Gustavo Caballero.



El jugador de Nacional recuperó el balón en tres cuartos de campo, soltó un bombazo desde fuera del área que se coló por encima del portero local y silenció el Estadio Nacional que aún celebraba el tanto local.



Los cerveceros, sabedores de que necesitaban dos goles para al menos forzar la prórroga, continuaron con los ataques sobre la portería rival y volvieron a adelantarse en el minuto 66 con un nuevo gol de Ávila.



El pequeño delantero saltó más que el central guaraní y remató picado al fondo de la red el centro bombeado del defensor peruano Jhilmar Lora.



El brasileño y flamante fichaje de los celestes, Ignácio da Silva, remató de primeras un balón suelto en el área y colocó en el minuto 73 el 3-1 en el marcador, que dejó de forma temporal el empate en la eliminatoria.



Lora se vistió de héroe y desató la locura entre los hinchas de Cristal con un golazo con el exterior desde de fuera del área en el minuto 88.



Controló orientado y chutó con el lateral de su derecha para colar el balón por encima del portero de La Academia, quien no supo responder ante el sorprendente golpeo del lateral diestro del conjunto peruano.



Los paraguayos intentaron a la desesperada anotar el gol que les hubiese llevado a penales, pero en el último minuto de partido el ecuatoriano Washington Corozo sentenció la eliminatoria en una contra en la que dejó sentado al defensor y al arquero de Nacional para después anotar a placer.



Así, Cristal avanzó en la fase clasificatoria, se asegura participar en competición internacional y espera a su rival de tercera fase del choque que disputarán mañana Huracán de Argentina y Boston River de Uruguay.