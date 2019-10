EFE



Borré hizo el 1-0 de penalti a los siete minutos.



Fernández anotó el 2-0 a los 70 minutos tras una gran jugada colectiva que incluyó varios toques rápidos y precisos y una asistencia de Matías Suárez.



296 días después de la final de la Libertadores 2018 que River Plate le ganó a Boca Juniors en Madrid, el azar y los resultados deportivos volvieron a cruzar hoy en la Copa a los dos equipos más populares de Argentina.



Una noche nublada y templada fue el marco del partido, que comenzó puntual a las 21.30 local (0.30 GMT).



La salida de los equipos estuvo precedida por un impresionante espectáculo de fuegos de artificios y el ensordecedor apoyo de los 70.000 hinchas locales.



Como es habitual, el entrenador Marcelo Gallardo fue el más aplaudido y vitoreado cuando la voz del estadio nombró a los jugadores y técnicos.



"Tomala vos, dámela a mí, el que no salta, murió en Madrid", fue lo más cantado por los hinchas.



River Plate salió al campo con un 4-4-2 clásico.



Boca Juniors, en cambio, jugó 4-5-1, con el delantero Franco Soldano como centrocampista por la derecha y Ramón 'Wanchope' Ábila como único delantero central.



Apenas comenzado el partido, el árbitro brasileño Raphael Claus cobró un penalti a favor del Millonario después de consultar el VAR y corroborar una infracción sobre Borré.



El delantero colombiano se hizo cargo del penalti y con un remate lento al centro de la portería puso el 1-0 a los 7 minutos.



Boca Juniors respondió con remates de media distancia de Emanuel 'Bebelo' Reynoso y Alexis Mac Allister, que se fueron desviados.



El Millonario tuvo más la pelota y la movió con rapidez y precisión en el centro del campo.



Los 70.000 hinchas presentes alentaban y se mostraban confiados de que el segundo gol estaba por llegar porque su equipo dominaba.



Pero, a los 42 minutos, Ramón 'Wanchope' Ábila comandó un contraataque y asistió a Nicolás Capaldo, que, cara a cara con el portero, definió por encima del travesaño y desperdició una inmejorable oportunidad.



El segundo tiempo comenzó con los mismos 22 jugadores y una disposición táctica similar.



El desarrolló tampoco varió: River siguió dominando y Boca, cuando recuperaba la pelota, la perdía rápido.



A los 55 minutos, Gustavo Alfaro sacó a Soldano y puso en su lugar al ídolo del Xeneize Carlos Tevez.



El 'Apache' no se paró como centrocampista por la derecha, sino como enganche, detrás de Ábila.



En la siguiente jugada, River estuvo cerca del 2-0 cuando un centro desde la derecha de Gonzalo Montiel impactó en el poste.



A los 70, una gran jugada colectiva de River Plate derivó en el gol de Fernández, que ingresó por el centro y definió tras una precisa asistencia desde la derecha de Suárez para poner el 2-0.



Para buscar el descuento, Alfaro puso a Eduardo Salvio y Mauro Zárate en el lugar de Reynoso y Mac Allister.



Sin embargo, el Xeneize no logró inquietar a Franco Armani.



En el tiempo agregado, Claus consultó el VAR y expulsó a Nicolás Capaldo.



La vuelta será el martes 22 de octubre en la Bombonera y el ganador se enfrentará en la final al Gremio o al Flamengo.