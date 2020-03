🔴¡EL ROJO ES DE COPA!🔵 Sacando a relucir la mística copera y con un gran desempeño del equipo en su conjunto sumamos los primeros tres puntos en la Conmebol Libertadores 2020. Pedriel y Ballivian marcaron para el gran triunfo aviador. Wilstermann es así, #elorgullodetodoelpaís 📸: @daniel.augusto.peredo

A post shared by Club Jorge Wilstermann (@clubdeportivojorgewilstermann) on Mar 4, 2020 at 4:25pm PST