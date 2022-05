EFE

Palmeiras, actual bicampeón de la Copa Libertadores, goleó este martes por 4-1 al Deportivo Táchira venezolano, al que envió a la Copa Sudamericana, y cerró una fase de grupos perfecta, consiguiendo varios récords históricos.



El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira, clasificado de forma anticipada a los octavos como primero del Grupo A, no se jugaba nada, pero demostró una vez más que está decidido a conquistar su tercer título consecutivo.



Hace más de un año que no pierde en la máxima competición continental y esta noche aumentó a 14 su racha de partidos invicto.



El mediapunta brasileño Gustavo Scarpa fue el gran protagonista del encuentro con tres goles en los minutos 15, 22 y 68, los dos últimos de penalti.



El central venezolano Jean Gutiérrez descontó en el 48 para el cuadro del entrenador español Alexandre Pallarés, en un fallo en cadena de la zaga verdiblanca, si bien Rony y Scarpa enterraron la ilusión de los visitantes para poner el 4-1 definitivo.



El triunfo le permite a Palmeiras superar el récord de 21 goles anotados en una fase de grupos que compartía con el River Plate de 2020 y, además, firmar la mejor campaña de la historia en esta primera ronda de la Libertadores, mejor que la del Boca Juniors de 2015.



Ese año, el conjunto de Buenos Aires logró también 18 puntos, con 19 goles a favor y 2 en contra. En este 2022, el cuadro de Sao Paulo ha sido más efectivo en ataque (25), aunque ha encajado un tanto más (3).



Deportivo Táchira, que necesitaba los tres puntos para estar en octavos sin depender de otros resultados, se vio superado en todo momento por un rival que hoy parece imbatible.



El conjunto aurinegro tendrá que conformarse con la Sudamericana al acabar esta fase de grupos en tercera posición, tras el humillante 7-0 que el Emelec ecuatoriano, que acompañará a Palmeiras a octavos, endosó al Oriente Petrolero boliviano.



El duelo de esta noche en el Allianz Parque le sirvió al Palmeiras para lucir la solidez que le llevó a levantar la Libertadores de 2020 y 2021.



El plantel de Ferreira, que tenía la baja sensible de Raphael Veiga por covid-19, resolvió por la vía rápida. Antes de cumplirse la media hora de encuentro ya había abierto una diferencia de dos goles.



El primero fue un regalo clamoroso del guardameta Cristopher Varela, a quien un centro aparentemente inofensivo de Scarpa se le escapó entre las manos y las piernas. El segundo vino en un penalti provocado sobre Rafael Navarro y que transformó el propio Scarpa.



Rony casi certifica la goleada antes del descanso. Lo haría en la segunda mitad, en el minuto 57, a pase de Dudu. Antes, Gutiérrez marcó el gol del honor para los venezolanos a la salida de un córner.



El certificado de defunción del Táchira lo firmó Scarpa, que anotó de nuevo desde el punto de penalti, cometido esta vez por Edisson Restrepo sobre Breno Lopes.



A pesar de la enorme ventaja,bPalmeiras no dejó de pisar el acelerador, se mostró insaciable hasta el último minuto y pudieron caer más.



Sin nadie que le haga sombra, por el momento, ya se ha asegurado terminar todos los cruces en casa, tras firmar la mejor campaña de la fase de grupos de este año.