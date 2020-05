EFE

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) expresó su sorpresa por la autorización transitoria del uso de cinco cambios por equipo y anunció una reunión de expertos para decidir la incorporación en sus competiciones.



La FIFA avaló este viernes la modificación en las reglas de juego de la IFAB (International Football Association Board), aunque aclaró que los organizadores de las competiciones tendrán la potestad de decidir si la aplican o no.



"Nos toma por sorpresa esta medida, que no fue consultada con nuestra Confederación", afirmó el presidente de la CONMEBOL, el paraguayo Alejandro Domínguez en su cuenta de Twitter, al anunciar que convocará "a un panel de expertos para que analice y presente sus conclusiones al Consejo" del organismo.







Añadió que este órgano, autoridad permanente de la CONMEBOL integrada por un titular, tres vicepresidentes y siete directores, "decidirá sobre la conveniencia de adoptarla en los torneos de Sudamérica".



Según la regla provisional, cada equipo dispondrá de tres oportunidades para realizar las cinco sustituciones, que también se podrán llevar a cabo durante el descanso, con el fin de evitar al máximo las interrupciones", indicó la FIFA.



También señaló que "esta modificación transitoria entra en vigor con efecto inmediato, ya que se van a disputar un buen número de partidos en un breve periodo y con condiciones meteorológicas diferentes a las previstas, lo cual podría repercutir negativamente en la salud de los futbolistas".



Además de dejar libertad a los organizadores de las competiciones sobre la aplicación o no de esta modificación, la IFAB y la FIFA decidirán más adelante si se amplía el plazo de aplicación de la misma, por ejemplo para las competiciones que finalicen en 2021.