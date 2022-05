EFE

Boca Juniors le ganó por 1-0 al Deportivo Cali por la última jornada del Grupo E de la Copa Libertadores y selló su pasaporte como líder a los octavos de final del máximo certamen continental.



Con un solitario gol del juvenil Alan Varela, el primero de su carrera en 47 partidos, el 'Xeneize', que hace apenas unos días salió campeón de la Copa de la Liga de Argentina, cerró un semestre ideal con título a nivel doméstico y la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.



En un partido a todo o nada, Boca salió desde el primer minuto a buscar el triunfo con Exequiel Zeaballos y Eduardo Salvio en tridente ofensivo con Darío Benedetto.

🔝🇦🇷 ¡@BocaJrsOficial se clasificó a los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!



🏆 El Xeneize estará entre los mejores 16 del certamen tras vencer a @AsoDeporCali. #GloriaEterna

Durante los primeros minutos el que se hizo eje del equipo fue el paraguayo Óscar Romero tanto en la recuperación como en el lanzamiento del balón para que le llegara a los delanteros.



A los 11 minutos se presentó la primera opción clara con un remate de Alan Varela que se estrelló en el palo, y seis minutos después Pol Fernández hizo que se tuviera que esforzar el portero uruguayo Guillermo De Amores para evitar la caída de su valla.



A los 22 en el monólogo del equipo local un centro perfecto de Romero dejó a Figal de cara a un golpe de cabeza que se fue por encima del travesaño.



A los 32 llegó la primera opción del Deportivo Cali a través de un intento en solitario de Jhon Vásquez que derivó en un centro que exigió la intervención de Agustín Rossi.



Sobre el final del primer tiempo, Boca contó con dos opciones: la primera a los 42 con un remate de cabeza de Carlos Izquierdoz y a los 45 un anticipo de Darío Benedetto que exigió otra aparición de De Amores.

¡GOOOL DE BOCA! 🔥



Alan Varela pone el 1-0 para los Xeneizes



🍿No te pierdas el 🇦🇷 Boca Juniors vs. Deportivo Cali 🇨🇴 en vivo por beIN SPORTS.



#Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/GYuGxkAjGl — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) May 27, 2022

En el segundo tiempo no cambió el tono del partido pero al minuto 54 un tiro de libre encontró un rebote que encontró a Alan Varela para ensayar su cuarto disparo desde media distancia pero que esta vez se transformó en gol tras filtrarse por debajo del cuerpo de De Amores.



En lo que restó del segundo tiempo, Deportivo Cali fue a buscar con más intenciones que fútbol el empate que le diera la clasificación a la próxima fase y, más allá de una clara de Harold Mosquera en el 86 con un remate que contuvo Rossi, casi nunca puso en peligro el triunfo de Boca.



Tras este resultado, y el empate de Corinthians con Always Ready, Boca quedó líder con 10 unidades, mientras que el equipo paulista fue escolta con 9 puntos, Deportivo Cali con 8 enteros disputará los octavos de final de la Copa Sudamericana y cerró este Grupo E el boliviano Always Ready con 5 puntos.