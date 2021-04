GOAL

Aunque parezca que no juega bien, que arrastra problemas o que no tiene a los mejores jugadores, Boca siempre es un rival de peso en la Copa Libertadores. Y así lo demostró en el debut ante The Strongest: con un equipo con cuatro juveniles en el mediocampo y hasta con dos debutantes sobre el final, el Xeneize se llevó tres puntos fundamentales de la altura de La Paz.

Hacía 52 años que el club de La Ribera no conseguía un triunfo en el Hernando Siles y, de los últimos encuentros que disputó allí, quizás este era uno de los más desafiantes. Sin embargo, como mostró el último fin de semana ante Atlético Tucumán, Alan Varela, Cristian Medina y Agustín Almendra sostuvieron el buen nivel, volvieron a darle dinamismo al mediocampo y, con un Sebastián Villa en gran nivel, lograron aguantar con solvencia el 1-0 que el colombiano convirtió a los 7' del primer tiempo.

Si bien es cierto que se defendió durante largos pasajes del encuentro y que sobre el cierre de la primera etapa como del complemento perdió un poco el control del juego, el visitante casi ni sufrió más que por algún remate de larga distancia y hasta podría haberlo liquidado de contragolpe.

Fue 1-0 en la presentación y, con el triunfo de Barcelona de Guayaquil, Boca se acomoda: ahora, deberá recibir a Santos en La Bombonera y, en caso de repetir el resultado, quedará muy bien parado en el Grupo C.