EFE

Athletico Paranaense, del exseleccionador Luiz Felipe Scolari, igualó este martes a domicilio, 2-2, con Palmeiras, campeón de las últimas dos ediciones de la Copa Libertadores, avanzó por segunda vez en su historia a la final del torneo.



Gustavo Scarpa y el paraguayo Gustavo Gómez marcaron para el club verdiblanco de Sao Paulo, campeón en las ediciones de 2020 y 2021, y de la de 1999, mientras que Pablo y el uruguayo David Terans convirtieron para el conjunto de la ciudad de Curitiba.



Scolari, quien hoy no pudo dirigir a su equipo por haber sido expulsado en el partido de ida, condujo a Palmeiras al título de 1999, y cuatro años antes ganó el primero con Gremio.



Los dueños de casa, obligados a ganar después de sufrir una derrota por 1-0 en Curitiba, se pusieron en ventaja a los tres minutos en una combinación entre Bruno Tabata y Ze Rafael aprovechada por Scarpa.



Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira mantuvieron la presión y con Dudú, Ze Rafael y propio Gustavo Scarpa arrinconaron al Paranaense, que intentó en los contragolpes con Vítor Roque y apostó en la salida del lateral Khellven.



También en el primer tiempo Rony y Bruno Tabata estuvieron cerca de ampliar, pero el portero Bento neutralizó las escaramuzas.



El zaguero Murilo fue expulsado antes del descanso en los primeros 45 minutos y dejó por el resto del partido al Palmeiras con un jugador menos.



En el segundo tiempo, también de manera tempranera, Gómez puso al Palmeiras en ventaja a los 54 minutos en una jugada iniciada en un saque lateral de Marcos Rocha.



Cuando todo pintaba a favor de Palmeiras para acceder a su tercera final consecutiva, vino la reacción del Paranaense.



A los 63 minutos el recién ingresado Pablo descontó tras una jugada previa de Thiago Heleno y Vitinho.



Con el 2-1 parcial, el Palmeiras necesitaba aumentar la diferencia para no tener que ir al a definición por cobros desde el punto penalti, pero los ataques de Rony, gustavo Scarpa y Gómez siempre fueron frenados por el visitante.



El gol del empate, que significó la clasificación del Paranaense, llegó a los 84 minutos con Terans, después de combinación con Pablo y una remate a distancia que golpeó antes en un defensor que no dejó posibilidades al portero Wéverton.



Athlético Paranaense espera en la final, que se jugará el 29 de octubre en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, al vencedor de la semifinal entre Flamengo de Río de Janeiro y el argentino Vélez Sarsfield.