Miércoles de Copa Libertadores por beIN SPORTS

🇨🇱 Univ. de Concepción vs. Godoy Cruz 🇦🇷

6PM ET / 3PM PT

beIN SPORTS CONNECT 6

La Universidad de Concepción chilena y el Godoy Cruz argentino se enfrentarán este miércoles en Chile con el liderato del grupo C de la Copa Libertadores en juego.



Los chilenos encabezan la tabla con cinco puntos, tres más que los argentinos, que si pierden verían cómo su rival toma una ventaja considerable después de tres jornadas disputadas, justo en el ecuador de la fase de grupos.



La Universidad de Concepción busca dejar atrás la derrota del pasado fin de semana ante el Unión La Calera (3-1) en el torneo local y centrarse en una Copa Libertadores que, hasta el momento, ilusiona al plantel por la buena marcha del equipo.



Buena parte de la responsabilidad ofensiva del cuadro chileno recaerá en Patricio Rubio, quien marcó cuatro goles en la primera jornada en el triunfo ante el Sporting Cristal peruano (5-4).



A Rubio lo acompañará en ataque Nicolás Maturana, autor del único gol de la Universidad de Concepción en la última jornada del torneo chileno.



El Godoy Cruz iniciará en Chile una atareada semana que lo llevará a jugar tres partidos en seis días, una programación que ha generado malestar en el cuerpo técnico del equipo argentino.



Después del partido de mañana, el Godoy Cruz jugará el domingo en Córdoba ante el Belgrano por la Superliga argentina y el martes de la próxima semana deberá medirse al Olimpia paraguayo en Asunción, nuevamente en la Libertadores.



"Representamos a Argentina en la Libertadores y no sería correcto ni lógico tener que jugar el domingo con Belgrano cuando tenemos otro partido el martes", dijo este lunes en rueda de prensa Lucas Bernardi, el técnico del Godoy Cruz.

Saludamos a nuestro próximo rival en la @Libertadores, @ClubGodoyCruz.

Esperamos que este miércoles se viva gran fiesta deportiva familiar en el Ester Roa.#GanaSinOrgulloPierdeSinRencor #CONMEBOLLibertadores #Concepción #udec pic.twitter.com/KdA0Y9sPqM — CD U. de Concepción (@FutbolUdeC) March 31, 2019

🇧🇷 Atlético Mineiro vs. Zamora FC 🇻🇪

6PM ET / 3PM PT

beIN SPORTS CONNECT 4

El Atlético Mineiro brasileño y el Zamora venezolano se miden este miércoles con la necesidad de conseguir una victoria inédita e imprescindible con objeto de no perder la estela del Cerro Porteño paraguayo y el Nacional uruguayo, líderes destacados del Grupo E.



El equipo de Belo Horizonte está contra las cuerdas tras sufrir dos derrotas en las dos primeras fechas y es consciente de que las opciones de estar en las octavos de final pasan por vencer e incluso golear al Zamora, a priori el rival más asequible.



Los dirigidos por el técnico Levir Culpi atraviesan un momento de cierta irregularidad como quedó demostrado el pasado fin de semana cuando empataron 0-0 a domicilio frente al modesto Boa Esporte en la ida de las semifinales del Campeonato Mineiro.



En ese encuentro el VAR anuló dos goles al Atlético Mineiro y los "gallos" se mostraron muy poco satisfechos con el árbitro vídeo. La polémica aún continúa, pero ahora están obligados a cambiar el chip y enchufarse en la Libertadores.



"Es un partido con una dificultad mucho mayor, es Libertadores. Tenemos un equipo bien para preparado para ello. Pueden esperar que nuestro equipo estará firme en la Libertadores, como debe ser. Seremos un equipo vibrante, buscando la victoria", señaló Culpi en rueda de prensa.



Una buena noticia para el entrenador es el retorno del volante Adilson, recuperado al completo de sus dolores en la rodilla derecha. Es posible que sea convocado para recibir a los venezolanos, aunque poco probable que empiece de inicio por la falta de ritmo.



Aunque a priori es la cenicienta del grupo, el Zamora ha demostrado que es un equipo duro de roer. En la primera jornada perdió en casa ante Nacional por 0-1 y casi da la sorpresa en Argentina, aunque terminó igualmente derrotado ante San Lorenzo (2-1).



El plantel dirigido por José Alí Cañas llega también urgido de un triunfo, pues como el Mineiro tiene cero puntos en su casillero, pero con cierto optimismo y ganas de revancha.



Los venezolanos vuelven a Belo Horizonte, donde en 2014 los "gallos" les impidieron acceder a los octavos de final de la Libertadores de ese año al vencerles con el solitario tanto del "villano" Jo, según recordaron en su página web.



"Los barineses llegan a su destino brasilero con un objetivo y con un recorrido internacional distinto al de aquel momento. Ese Atlético Mineiro campeón de Libertadores (2013), plagado de estrellas como Ronaldinho, quedó en el pasado", señaló el club en un comunicado.



Ese comentario fue interpretado por la prensa local brasileña como una suerte de provocación.



Además, se da una situación curiosa pues está previsto que Zamora juegue el mismo miércoles en dos ciudades diferentes: Caracas y Belo Horizonte.



Los zamoranos jugarán primero ante el Deportivo La Guaira por la jornada 12 de la liga venezolana, después de que rechazaran su solicitud de aplazamiento y en medio de la crisis energética en el país que ha obligado a rehacer el calendario, y más tarde la Libertadores ante el Atlético Mineiro.



La comisión técnica decidió antes que un grupo de alternos juegue en el torneo Apertura, en el que marchan segundos, y que los futbolistas habituales se presenten en Belo Horizonte.

🇧🇷 Internacional vs. River Plate 🇦🇷

6:05PM ET / 3:05PM PT

📺 beIN SPORTS en Español & beIN SPORTS CONNECT

El River Plate argentino, actual campeón de la Copa Libertadores de fútbol, buscará este miércoles su primera victoria en la presente edición del torneo cuando visite en Porto Alegre al Internacional de Brasil, líder del Grupo A con dos triunfos en igual número de partidos.



El equipo brasileño encabeza el Grupo A con seis unidades, cuatro más que el River Plate, mientras que el chileno Palestino y el peruano Alianza Lima acumulan, cada uno, un punto en sus dos presentaciones.



La principal novedad del Internacional será el probable retorno del ídolo argentino Andrés D'Alessandro, quien entraría en la titular en el lugar de William Pottker, quien se recupera de una lesión y es duda para el partido frente al River Plate.



El centrocampista Patrick retornó en el último partido local, en el que Internacional venció a domicilio 1-2 al Caxias, por la semifinal del Campeonato Gaúcho, el torneo regional de Río Grande do Sul.



Los goles del Internacional fueron convertidos por Camilo y el delantero uruguayo Jonatan Álvez, que deberá estar como suplente del uruguayo Nico López en el partido frente al River.



El técnico Odair Hellmann, además, contará en el banco de reservas con el argentino Martin Sarriafore, el colombiano Santiago Tréllez y Wellington Silva, quienes tuvieron una buena actuación ante el Caxías.



El River derrotó el sábado por 0-2 a Talleres de Córdoba y con su victoria a domicilio se aferró con 45 puntos a la cuarta posición de la Superliga argentina, conquistada anticipadamente por el Racing de Avellaneda, que llegó a las inalcanzables 56 unidades tras el empate, 1-1, frente a Tigre de Victoria a una fecha del final.



Las anotaciones del River fueron obra de Ignacio Martín Fernández y del uruguayo Nicolás De la Cruz.



El técnico Marcelo Gallardo, además de las bajas ya conocidas de los lesionados Milton Casco, Exequiel Palacios y el colombiano Juan Fernando Quintero, una de las estrellas del equipo, suma la del portero Franco Armani, mundialista que sufrió un desgarre y estará ausente de las canchas por tres semanas.



El lugar de Armani será ocupado por el experimentado Germán Lux.



En la nómina del River Plate aparecen, entre otros, el joven defensa paraguayo Roberto Rojas, los veteranos Javier Pinola y Enzo Pérez, el goleador colombiano Rafael Santos Borré y el artillero Lucas Pratto, quien en Brasil defendió con éxito a los clubes Atlético Mineiro de Belo Horizonte y Sao Paulo.



Los brasileños llegan al partido después de derrotar por 0-1 al Palestino, en Santiago, y de vencer en casa por 2-0 al Alianza Lima, mientras que los argentinos igualaron 1-1 en casa de los peruanos y empataron 0-0 frente a los chilenos en el estadio Monumental de Núñez.

🔜 ¡Se viene un nuevo desafío para el campeón de América! 🏆



📋 Conocé la lista de convocados para visitar al @SCInternacional en Porto Alegre. #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/uxvGJT2CLQ — River Plate (@CARPoficial) April 1, 2019

🇪🇨 Emelec vs. Cruzeiro 🇧🇷

8:15PM ET / 5:15PM PT

📺 beIN SPORTS USA & beIN SPORTS CONNECT 6

El ecuatoriano Emelec saldrá este miércoles de local en procura de zafarse del calvario en que se encuentra en Copa Libertadores y recuperarse en el enfrentamiento por la tercera fecha ante el líder del Grupo B, Cruzeiro, de Brasil.



Con dos empates, sin anotaciones, uno ante el débil Deportivo Lara, en Venezuela, y de local frente a Huracán, de Argentina, Emelec está obligado a ganar mañana para mantener la esperanza de alcanzar un billete a octavos de final.



El local arrastra la crisis futbolística desde la final que perdió en diciembre pasado ante Liga de Quito, que se refleja hoy con la décima ubicación en la tabla de posiciones del actual torneo ecuatoriano en el que participan dieciséis equipos.



En los nueve partidos que disputo Emelec, dos en Copa y siete a nivel local, marcó seis goles y recibió cinco, por lo que ese déficit también tratará de corregirlo a partir de mañana.



Tras la discreta final ante Liga, el técnico de Emelec, el argentino Mariano Soso, solicitó y el club contrató ocho refuerzos, los que todavía no marcan la diferencia para mejorar al equipo.



La victoria será la tranquilidad anhelada para el técnico y sus jugadores frente a la lluvia de críticas de aquellos que no encuentran razones para lo mal que está jugando Emelec, aunque el presidente del club, Nassib Neme, sostiene su respaldo para el entrenador.



Mientras que el líder del Grupo B, Cruzeiro, saldrá al partido con dos victorias al hilo, que le dan una firme candidatura para adjudicarse el primero de los dos billetes del Grupo para octavos de final.



El cuadro del técnico Mano Menezes ganó en la primera fecha por 1-0 en su visita al argentino Huracán y por 2-0 de local a Deportivo Lara.



Los dirigidos por el exseleccionador Menezes saldrán animados al partido, tras su reciente victoria por 2-3 a domicilio del América Mineiro en una de las semifinales del torneo regional de Minas Gerais.



El delantero mundialista, Fred, anotó los tres goles del Cruzeiro en el derbi de Belo Horizonte y llegó a diez anotaciones en los once partidos disputados por el equipo en el Minas Gerais.



El goleador, de 35 años, saldrá por su primer tanto en la Libertadores con la camiseta del Cruzeiro, pues hasta el momento le ha sido esquiva la celebración de un tanto como sí disfrutó con los otros cuadros donde militó en la Libertadores.

Nossa delegação já está de partida para Guayaquil, para mais um importante compromisso pela @LibertadoresBR.



Quarta é dia de Emelec x Cruzeiro.



Seguimos juntos e fortes, Nação Azul!!!#NasBatalhasComOCruzeiro #ReconquistarSantiago pic.twitter.com/L9h1sFdz7m — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) April 1, 2019

🇻🇪 Deportivo Lara vs. Huracán 🇦🇷

8:15PM ET / 5:15PM PT

beIN SPORTS CONNECT 5

#CONMEBOLLibertadores l ¡Próximo partido continental! ¡Recibimos a @CAHuracan!😎🔥💪



⌚8:30pm

🏟Estadio Metropolitano de Cabudare

📌Jornada 3

🗓Miércoles 3 de abril

PUERTA CERRADA#DaleDEPOR 🔴⚫ pic.twitter.com/DCwAU5aY63 — 🇻🇪 Deportivo Lara (@DeportivoLara) April 1, 2019

🇨🇴 Deportes Tolima vs. J. Wilstermann 🇧🇴

8:15PM ET / 5:15PM PT

beIN SPORTS CONNECT 7

El Deportes Tolima buscará este miércoles su segundo triunfo en el Grupo G de la Copa Libertadores cuando reciba por la tercera jornada al Jorge Wilstermann, que entrena el español Miguel Ángel Portugal y perdió tres de los últimos cinco partidos que disputó.



El club colombiano, local en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, tratará de imponerse al club boliviano en un duelo que puede ser clave para sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final del torneo continental.



Los dirigidos por Alberto Gamero ocupan actualmente el tercer lugar del Grupo G con tres unidades por detrás del Boca Juniors, líder con seis unidades, y del Atlético Paranaense, que le gana el segundo puesto por diferencia de goles. El aviador boliviano es último con un punto.



El sábado pasado, en el duelo que el Tolima empató 0-0 en su visita a La Equidad, Gamero guardó a jugadores clave como el goleador Marco Pérez, el venezolano Luis "Cariaco" González y el lateral Danovis Banguero, entre otros, con la mirada puesta en el partido contra el Wilstermann.



Sin embargo, la principal baja de los colombianos será la del centrocampista Carlos Robles, que fue expulsado contra el Boca Juniors en el partido que su equipo perdió 3-0 por la segunda jornada.



En la liga colombiana el Deportes Tolima actualmente ocupa el segundo lugar con 24 puntos, uno menos que el líder Junior, y es el equipo más goleador del torneo con 21 anotaciones.



Por su parte, el elenco aviador llegó este lunes a Colombia con la mirada puesta en conseguir un resultado que le permita revertir su mal inicio en la Copa Libertadores.



En su última salida en el torneo boliviano, el Wilstermann cayó 3-0 con el Bolívar en un partido en el que jugó con una nómina mixta y que lo dejó en el quinto lugar del campeonato con 23 puntos, a ocho del líder Nacional Potosí.



El centrocampista Fernando Saucedo afirmó a periodistas que su equipo mantiene las esperanzas de "poder sacar algo en Colombia".



"Tiene que ser un partido perfecto para sacar puntos en la Copa Libertadores. Sabemos que tenemos que ilusionar a nuestra gente de Cochabamba", manifestó el futbolista.



La principal baja de los aviadores será la del capitán Edward Zenteno, un veterano defensor de 34 años que sufrió un desgarro en el muslo derecho que lo va a alejar de las canchas por al menos cuatro partidos.



Pese a ello, el técnico Portugal manifestó en una entrevista con Efe la semana pasada que el equipo de Cochabamba aún tiene "opciones", pese a que sus rivales les ven como "la Cenicienta del grupo".



La última vez que el Tolima enfrentó a un equipo boliviano en Ibagué fue el 2 de marzo de 2017, cuando venció 2-1 al Bolívar por la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.

Entrenamiento fuerte y con la mente puesta en @WilstermannCD los hemos estudiado bien y sabemos cada uno de sus movimientos. Trabajo táctico defensivo y ofensivo en la mañana de hoy para salir a ganar de tu mano hincha PIJAO. #JuntosPorUnSueño pic.twitter.com/U9pTu1zKq9 — Club Deportes Tolima S.A⭐️⭐️ (@cdtolima) April 1, 2019

🇧🇷 Flamengo vs. Peñarol 🇺🇾

8:20PM ET / 3:20PM PT

📺 beIN SPORTS en Español & beIN SPORTS CONNECT

Un Flamengo brasileño animado por la reciente conquista del título de la Copa Río, por el buen momento que atraviesa y por su actual invicto intentará el miércoles su tercera victoria consecutiva en la Libertadores ante el Peñarol uruguayo, que jugará en el Maracaná sin dos referencias en el ataque.



El Flamengo, que lidera el Grupo D de la Libertadores con seis puntos tras dos victorias, intentará en la tercera jornada alejarse aún más del Peñarol, que lo escolta en el segundo lugar de la clasificación con tres puntos.



Una victoria en un Maracaná para el que se espera una elevada asistencia permitirá al equipo de Río de Janeiro confirmarse aún más como líder de un grupo en el que también están emparejados el Liga de Quito ecuatoriano (3 puntos) y el San José boliviano (sin puntos).



El club más popular de Brasil llega al partido animado por la victoria del domingo que le permitió conquistar la Copa Río y clasificar a semifinales del Campeonato Carioca, así como descansado ya que venció sin usar ninguno de sus titulares.



El conjunto de Río de Janeiro, además, completó diez partidos sin conocer la derrota y recuperó a su técnico, Abel Braga, que el jueves de la semana pasada salió directo del Maracaná a un hospital tras sufrir una arritmia cardíaca, pero ya recibió el alta.



"El miércoles estaré en el Maracaná. No me gustaría perderme el partido después de haber ayudado a construir este momento. No puedo perderme esto. Tres victorias seguidas en la Libertadores creo que el Flamengo nunca consiguió", afirmó Braga.



El técnico, sin embargo, no menosprecia al Peñarol, "que mejoró bastante después de haber debutado con una derrota en la Libertadores".



"Es un equipo muy grande y fuerte en la Libertadores. Lo sabemos. Pero vamos a intentar enfrentarlos de igual para igual y usando lo que tenemos de mejor, que es nuestra capacidad individual y nuestra capacidad colectiva", afirmó.



El Peñarol, por su parte, desembarca este martes en Río de Janeiro sin los delanteros Gabriel Fernández y Fabián Estayanoff (tendinitis en los aductores), que fueron excluidos de la delegación que viaja Brasil por lesión.



Sus sustitutos serán Lucas Viatri y Luis Acevedo, que destacaron en la goleada del pasado sábado por 4-0 sobre el Boston River por el Torneo Apertura del campeonato uruguayo.



El técnico del equipo charrúa, Diego López, tampoco sabe si podrá contar con el centrocampista Walter Gargano, que sí fue incluido en la delegación pero cuya alineación dependerá de aprobación médica de última hora.



Pese al desafío de visitar al líder del Grupo en el fortín del Maracaná y al buen momento del Flamengo, López afirma que el Peñarol no jugará a defenderse y que mantendrá su filosofía de jugar al ataque.



"Vamos a enfrentar a un buen rival pero no vamos a cambiar nuestra forma de jugar. Si te vas a meter atrás con una línea de cinco defensas, tres volantes, uno arriba y un punta, es muy complicado. Hay que tratar de atacarlos", afirmó.



Por esa razón, en caso de que esté en condiciones, Gargano reforzará el sector de creación al lado de los centrocampistas Guzmán Pereira y Cristian "Cebolla" Rodríguez.

Lista de jugadores convocados para el partido frente a Flamengo, por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Conmebol @Libertadores pic.twitter.com/0It7os2TDz — PEÑAROL (@OficialCAP) April 1, 2019

Sigue toda la acción de la Copa Libertadores por beIN SPORTS & beIN SPORTS CONNECT.