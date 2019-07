Martes de Copa Libertadores por beIN SPORTS

EFE



River Plate y Cruzeiro abrirán este martes una serie explosiva en Buenos Aires por los octavos de final de la Copa Libertadores, en un encuentro que se disputará con un estadio Monumental colmado.

El equipo 'Millonario', vigente campeón del torneo continental llega a este compromiso sin refuerzos para su plantilla, pero tampoco sin ventas relevantes, el técnico Marcelo Gallardo apuesta a la misma base que le permitió sumar el año pasado la cuarta corona para las vitrinas de la institución.

Para esta instancia de Copa Libertadores, River realizó tres modificaciones en su plantilla con los ingresos de los juveniles defensas Elías López y Franco Paredes y el también canterano delantero Benjamín Rollheiser.



River Plate (ARG) vs. Cruzeiro (BRA) 6PM ET/3PM PT

📺 beIN SPORTS en Español

Los que dejaron sus respectivos lugares porque ya no pertenecen más a River Plate son el uruguayo Camilo Mayada (partió al Atlético San Luis de México), Luciano Lollo (a préstamo a Banfield) y David Martínez (que fue cedido a Defensa y Justicia).

Para River, será la segunda presentación de la temporada luego del ajustado triunfo por penaltis ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza para acceder a los octavos de final de la Copa Argentina.

Con respecto a aquel once inicial, habría tres cambios los regresos de los seleccionados Franco Armani y Matías Suárez por Germán Lux y Rafael Santos Borré, y el ingreso del uruguayo Nicolás De la Cruz por el lesionado Leonardo Ponzio.

Vale recordar que el colombiano Santos Borré cumplirá en este encuentro la fecha de suspensión que recibió por su expulsión en el duelo ante el Palestino chileno de la fase de grupos.

La ausencia más importante que sufrirá el local para este encuentro ante Cruzeiro será la del delantero Lucas Pratto, que ocupará un lugar en el banquillo de relevos, ya que recibió el alta médica el jueves pasado tras superar una fisura en el sacro con edema óseo.

"Lo importante es que llegamos bien, con un plus confianza para el partido contra Cruzeiro por la Libertadores. Siempre hay que seguir corrigiendo cosas. No sé si son tantas, pero siempre es importante estar atentos", señaló el defensa Javier Pinola en la antesala del cruce con los brasileños.

Por su parte, Cruzeiro llega a Buenos Aires sin el goleador Fred y con el creativo Thiago Neves recuperado.

El mundialista Fred, suplente en los últimos partidos, presentó el domingo un cuadro de laberintitis antes de embarcar para la capital argentina y fue descartado por el cuerpo médico del equipo de Belo Horizonte.

No obstante, en la última práctica, realizada el domingo, Thiago Neves, también ausente de los dos últimos partidos por molestias y que fue reservado justamente para el enfrentamiento ante el River Plate en la capital argentina, fue liberado por el cuerpo médico y viajó a Buenos Aires.

En declaraciones a periodistas, el técnico Mano Menezes dijo que en Argentina "será un partido que va a exigir el '110' por ciento de todo el mundo".





Con un equipo emergente, en el que solo aparecieron el argentino Ariel Cabral y el atacante Sassá que han alternado la titularidad en la temporada, el Cruzeiro igualó el sábado 0-0 en su visita al Bahía de Salvador, en partido por la undécima jornada de la Serie A del Campeonato Brasileño de fútbol.

Con el resultado, el Cruzeiro llegó a diez puntos en la liga brasileña, aunque sigue próximo a la zona de descenso, y se ubica a 16 unidades del líder Palmeiras de Sao Paulo.

Menezes, exseleccionador brasileño, destacó el hecho de que él está con el equipo desde 2016, algo similar a lo que ocurre en el equipo argentino, comandado por Marcelo 'Muñeco' Gallardo desde 2014, con el que conquistó el título de la Copa Libertadores el año pasado.

Ante River Plate deberán volver los titulares, encabezados por el experimentado portero Fabio, el lateral colombiano Luis Manuel Orejuela, el zaguero Dedé, el centrocampista argentino Lucas Robero y los creativos Robinho y Thiago Neves.



En pleno invierno austral, la parte argentina de la cordillera de los Andes espera a los brasileños del Palmeiras, que tendrán que superar este martes al argentino Godoy Cruz en Mendoza si quieren encarrilar su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras los locales buscarán la sorpresa.

El inicio de la fase final de la máxima competición continental de clubes les llega a los dos clubes en una situación desigual este martes: mientras el Palmeiras tiene rodaje al estar en plena disputa del campeonato brasileño, para Godoy Cruz será el segundo partido oficial de la temporada, luego del triunfo ante Huracán por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Los hombres dirigidos por Lucas Bernardi, que avanzaron a octavos de final de la Libertadores tras quedar segundos del Grupo C por detrás del Olimpia paraguayo, llegan con la alegría de haber clasificado, también a los octavos, de la Copa Argentina.

En ese estreno de la campaña, el 'Tomba' superó a Huracán en los penaltis el pasado 14 de julio, en un encuentro en el que los mendocinos probaron un once similar al que presentarán este martes contra Palmeiras.





"Estamos contentos con el plantel que tenemos. Son chicos que nos van a dar muchas alegrías. Sin dudas este va a ser un compromiso muy exigente y lo vamos a afrontar como tal", señaló Bernardi en la antesala del duelo ante los paulistas.



Godoy Cruz (ARG) vs. Palmeiras (BRA) 8:15PM ET/5:15PM PT

📺 beIN SPORTS Connect 7

El delantero uruguayo Santiago "Morro" García dijo que la escuadra recurrirá al "esfuerzo" para suplir la falta de preparación.

"Vamos a tratar de compensar la falta de partidos oficiales con mucho esfuerzo y trabajo", indicó García, la referencia ofensiva de Godoy Cruz.

Para el "Morro", autor de un gol hasta el momento en la competición, se trata de un reto único en la temporada.

"Este es un plantel con muchos jóvenes, jugar octavos de final de Libertadores siempre es especial".

Con trece bajas en este mercado de pases, Godoy Cruz tuvo que rearmar su plantilla para afrontar esta recta final de la Copa Libertadores con incorporaciones como el centrocampista Juan Francisco Brunetta o el lateral izquierdo Gabriel Alanís.

El estadio Malvinas Argentinas de Mendoza se vestirá de gala para recibir a uno de los históricos brasileños.

Los entrenados por Luiz Filipe Scolari, "Felipão", marchan líderes del Brasileirão junto con Santos después de once jornadas disputadas, pero sufrieron dos traspiés al caer eliminados en la Copa de Brasil por penaltis contra el Internacional de Porto Alegre y este fin de semana perdieron como visitantes ante Ceará y pudieron ser alcanzados en la clasificación por el Santos dirigido por Jorge Sampaoli.

"No habrá fantasmas para el próximo partido", dijo Scolari en rueda de prensa antes de un viaje complicado que tuvo Palmeiras con un susto hacia Mendoza.

Luego de dos aterrizajes fallidos por el viento zonda de la zona cuyana, la delegación del conjunto brasileño tuvo que desviarse hacia Buenos Aires donde pasó la noche del domingo antes de volver a emprender este lunes un nuevo viaje hacia Mendoza.

En el último encuentro contra Internacional, el técnico del 'Verdão' probó con un equipo en el que puede haber muchos de los titulares para la ida de los octavos de Libertadores en Argentina, una eliminatoria en la que parten como favoritos.

Sin embargo, el máximo goleador del Palmeiras en la actual edición del torneo, Gustavo Scarpa, con cuatro dianas, fue suplente, y en su lugar jugó Deyverson, quien también puede ser de la partida.

Los semifinalistas de la pasada Libertadores avanzaron en su grupo como primeros, ganaron cinco partidos y solo perdieron uno, aunque el dato positivo para Godoy Cruz es que también fue en territorio argentino, contra San Lorenzo de Almagro.



Liga de Quito (ECU) vs. Olimpia (PAR) 8:15PM ET/5:15PM PT

📺 beIN SPORTS en Español



El ecuatoriano Liga de Quito y el paraguayo Olimpia protagonizarán este martes el enfrentamiento de ida de dos campeones de Copa Libertadores, en busca del billete para los cuartos de final del torneo continental.



Mientras Olimpia ganó los títulos del torneo continental en los años 1979, 1990 y 2002, Liga de Quito lo hizo en el 2008.



En la actual edición de la Libertadores, el cuadro ecuatoriano se clasificó a octavos de final como segundo del Grupo A, detrás del Flamengo brasileño y Olimpia lo hizo como ganador del Grupo C.







Por lo que la disputa del partido de mañana resultaría intensa de principio a fin, a sabiendas que no les quedará otra opción que empezar a tomar ventaja para el partido de vuelta de la próxima semana en Paraguay.



El actual técnico de Liga de Quito, el uruguayo Pablo Repetto, conoce muy bien al rival, pues lo dirigió sin éxito en el año 2017.



Antes, hizo historia con el Independiente del Valle ecuatoriano llegando a la final de la Libertadores en 2016, aunque la perdió.



Repetto se vinculó a Liga a mediados del 2017 y le hizo campeón del campeonato ecuatoriano el año pasado, con la posibilidad latente de retener el título en la actual temporada.



La dificultad mayor del cuadro quiteño han sido las lesiones de varios de sus jugadores importantes, pues están en proceso de recuperación el defensa ecuatoriano Anderson Ordóñez y el argentino Hernán Pellerano, que se lesionó en la final del torneo local en diciembre pasado.



Está en dudas para el partido de mañana otro de los defensas centrales del equipo, el ecuatoriano Franklin Guerra, también por lesión quien sería sustituido por el local Kevin Minda si su recuperación no llega a tiempo.



Los aficionados del cuadro local esperarán con expectativa el probable debut copero del carrilero ecuatoriano Antonio Valencia que, tras su salida del inglés Manchester United, regresó a Ecuador y se vinculó a Liga, con quien ya jugó su primer partido en el campeonato local.

Un encuentro en el que el cuadro se impuso el jueves pasado por 1-0 al colista de la tabla de posiciones, América de Quito, con anotación de su atacante uruguayo Rodrigo Aguirre, por lo que esta sexto con 28 puntos, a diez unidades de los líderes de la primera etapa.



Por su parte, Olimpia echará de menos a sus centrocampistas Willian Mendieta, de Paraguay, y el uruguayo Tabaréz Viudez, que se encuentran lesionados.



El técnico argentino Daniel Garnero trasladó a Ecuador una plantilla de 22 jugadores, pero sin dejar visos de cuál será la alineación inicial para enfrentarse al club "albo".



En la reciente fecha del torneo doméstico paraguayo, Olimpia ganó 3-1 al Nacional, partido en el que dio descanso a varias de las figuras que estarán mañana en el choque frente a Liga.



Con ese resultado, el 'Decano', como también le dicen a Olimpia, cosechó su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura, en el que parte como favorito al título tras conquistar el Apertura en el primer semestre de este año.







