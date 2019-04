Jueves de Copa Libertadores por beIN SPORTS

🇨🇱 Universidad Católica de Chile vs. Gremio 🇧🇷

5:50PM ET/2:50PM PT

beIN SPORTS en Español

La Universidad Católica de Chile recibirá este jueves en su estadio al Gremio brasileño, un equipo en apuros que es colista del grupo H de la Copa Libertadores y que necesita puntuar con urgencia para no quedar prácticamente sin opciones de avanzar a la fase final.

El equipo de Porto Alegre sufrió el 12 de marzo una inesperada derrota en casa frente al Libertad paraguayo (0-1) que lo dejó en una situación delicada, empatado junto al Rosario Central argentino con un punto.

Ese tropiezo convirtió el duelo de mañana en Santiago frente a la UC en trascendental para las aspiraciones del plantel que dirige Renato "Gaúcho" Portaluppi.

"Cuando perdimos con Libertad supimos que este juego sería más importante. Tenemos que entrar concentrados porque no podemos perder. Se trata de una final", dijo esta semana el defensa Leonardo Gomes.

Portaluppi trabaja con un once titular parecido al de los anteriores partidos en la Libertadores, pero podría incluir al volante Alisson, que fue suplente ante el Libertad.

La Universidad Católica también prepara su once de gala para recibir al Gremio en busca de tres puntos que la consolidarían en el segundo lugar del grupo, e incluso podría compartir el liderato con el Libertad si los paraguayos caen ante el Rosario Central.

El técnico argentino Gustavo Quinteros dejará nuevamente al delantero Diego Buonanotte en el banquillo, por lo que el futbolista argentino seguirá sin debutar en la Copa Libertadores.

Buonanotte no ha conseguido hacerse con un sitio en el equipo titular desde la lesión que sufrió a fines de febrero y que lo tuvo dos semanas de baja.Edson Puch será el enganche entre los centrocampistas y el ariete argentino Sebastián Sáez.



Nossos atletas acabam de deixar o hotel rumo ao CDA Universidad de Chile para o treinamento desta tarde. 💪🏽⚽️🇪🇪 #VamosTricolor #Libertadores2019 #PuroSentimento pic.twitter.com/tiP6bYRvAd — Grêmio FBPA (@Gremio) April 3, 2019



🇵🇾 Libertad vs. Rosario Central 🇦🇷

7:55PM ET/4:55PM PT

beIN SPORTS en Español





Libertad y Rosario Central se enfrentarán este jueves en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con los paraguayos tratando de afianzarse como líderes del H, mientras que los argentinos batallan por mantenerse con vida en la lucha para clasificar a octavos.

El Gumarelo persigue su tercera victoria consecutiva, después de haberse impuesto a la Universidad Concepción de Chile y al Gremio brasileño en un brillante inicio de la fase de grupos que les ha situado en primera posición, con seis puntos.

Los Canallas, por su parte, llegan al duelo con la urgencia de una victoria, ya que solo han logrado sumar un punto, después de empatar con Gremio y de perder con la Universidad de Concepción.

El entrenador de Libertad, José Chamot, recupera para el partido del Defensores del Chaco al lateral Ayrton Cougo que ya se entrena con normalidad tras superar la conmoción cerebral que sufrió la semana pasada.

La única duda en su plantilla es el centrocampista Blas Cáceres que se retiró con molestias físicas del último partido de liga ante el Cerro Porteño.

El partido será el debut de Diego Cocca como entrenador de Rosario Central en esta Copa Libertadores, después de llegar al banquillo el pasado 19 de marzo.

El equipo argentino busca aprovechar la inercia de la incorporación de Cocca, quien logró una importante victoria este sábado ante el Argentino Juniors en la Superliga que rompía una racha de 15 partidos sin vencer.

Por su parte, Libertad también llega al duelo con la moral alta, después de haberse impuesto este sábado en el Apertura paraguayo a Cerro Porteño.



📝 ¡Lista de concentrados para viajar a Paraguay!



Diego Cocca dio a conocer la nómina completa de jugadores para enfrentar a @Libertad_Guma por la fecha 3 del Grupo H de la @Libertadores. pic.twitter.com/BWkViLImJj — Rosario Central (@CARCoficial) April 3, 2019





🇵🇪 Sporting Cristal vs. Club Olimpia 🇵🇾

9:55PM ET/6:55PM PT

beIN SPORTS en Español



Sporting Cristal de Perú recibe el jueves a Olimpia de Paraguay, por la tercera jornada de la fase de grupos, con la urgencia de sumar un triunfo que le permita seguir en la Copa Libertadores 2019, mientras que el "decano" busca destronar a los punteros.



El equipo dirigido por el argentino Claudio Vivas alista a sus artilleros Christian Palacios, Christofer Gonzáles y Emmanuel Herrera para conseguir su primer triunfo en la copa, en el partido que se disputa mañana en el Estadio Nacional de Lima.



El vigente campeón peruano lidera con comodidad la Liga profesional en Perú, con 19 puntos en siete partidos disputados y sin ninguna derrota.



Sin embargo, su paso por la Libertadores ha estado complicado hasta el momento, con una ajustada derrota ante Universidad Concepción por 5-4 en el primer encuentro y un empate 1-1 con Godoy Cruz en la segunda jornada.



Cristal marcha último en el grupo C de la Copa Libertadores, mientras que Olimpia va tercero con dos puntos, después de haber acumulado dos empates ante Godoy Cruz (0-0) y Universidad Concepción (1-1).



Universidad Concepción ocupa el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo C, con cuatro puntos, seguido por Godoy Cruz con dos puntos, y ambos equipos se medirán este miércoles en uno de los partidos más atractivos de la jornada.



Olimpia, dirigido por Daniel Garnero, es bicampeón del fútbol paraguayo y actualmente es líder en el torneo Apertura 2019, muy cerca de llevarse un nuevo título en el campeonato local.



El último sábado goleó por 1-4 a Sportivo San Lorenzo con goles de José Leguizamón, Roque Santa Cruz, Willian Candia y William Mendieta, y su técnico confía en que sus goleadores anoten también en Lima en la tercera jornada para alcanzar los primeros puestos en esta fase.



El equipo llega a Lima este miércoles y de inmediato hará el reconocimiento del Estadio Nacional, ubicado cerca al centro histórico de la capital de Perú.